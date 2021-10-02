المبعوث الأمريكي لليمن يكشف لأول مرة سبب فشله في وقف الحرب في اليمن وعلاقة مأرب بذلك

السبت 02 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن محاولة الحوثيين السيطرة على محافظة مأرب تمثل "حجر عثرة" في مفاوضات الأزمة اليمنية, وهو اعتراف صريح عن عجزه عن تقديم أي حلول لعملية إيقاف الحرب في اليمن.

ويأتي هذا التحجر الحوثي من عمليات السلام في اليمن بعد رفع الأدارة الامريكية الحالية رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن ليندركينغ الجمعة قوله: "نرى إصراراً كبيراً من الحوثيين للسيطرة على مأرب".

وأضاف قائلاً: "معركة السيطرة على مأرب تمثل حجر عثرة في المفاوضات" دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ مطلع العام الجاري، صعّدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من عملياتها العسكرية باتجاه مدينة مأرب في محاولة للسيطرة عليها، إلاّ أن تلك المحاولات باءت بالفشل حتى الآن.