المبعوث الأمريكي لليمن يكشف لأول مرة سبب فشله في وقف الحرب في اليمن وعلاقة مأرب بذلك تعرف على أهم أسباب ثبات الوزن وعدم نزوله؟ وكيل وزارة الإعلام اليمينة : الجهود الدبلوماسية المصرية رائدة لدعم اليمن راشد الغنوشي يقود تحركا يفاجئ الرئيس قيس سعيد بهدوء وثبات دريد لحام يقود تصريحات ساخرة من الدين ويكشف عن الجهة التي يخاف منها أكثر من الله إحصائية تكشف تفوق محمد صلاح على نجوم كبار فريق اليمن المشارك في بطولة الروبوت والذكاء الاصطناعي العالمية يطلق نموذج للقمر الصناعي CubeSat Yemen وفاة الشيخ عبدالقادر الشيباني بعد أن قضى نحو 10 أشهر في سجون الانتقالي الجنوبي الانتقالي يفجر الوضع عسكريا في عدن واللجنة الأمنية تدعو المواطنين الى المكوث في منازلهم عاصفة قادمة من بحر العرب.. أرصاد حضرموت تطمئن المواطنين وسلطنة عمان تحذر من تحول العاصفة الى اعصار
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن محاولة الحوثيين السيطرة على محافظة مأرب تمثل "حجر عثرة" في مفاوضات الأزمة اليمنية, وهو اعتراف صريح عن عجزه عن تقديم أي حلول لعملية إيقاف الحرب في اليمن.
ويأتي هذا التحجر الحوثي من عمليات السلام في اليمن بعد رفع الأدارة الامريكية الحالية رفع الحوثيين من قوائم الإرهاب.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن ليندركينغ الجمعة قوله: "نرى إصراراً كبيراً من الحوثيين للسيطرة على مأرب".
وأضاف قائلاً: "معركة السيطرة على مأرب تمثل حجر عثرة في المفاوضات" دون مزيد من التفاصيل.
ومنذ مطلع العام الجاري، صعّدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من عملياتها العسكرية باتجاه مدينة مأرب في محاولة للسيطرة عليها، إلاّ أن تلك المحاولات باءت بالفشل حتى الآن.