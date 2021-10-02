تعرف على أهم أسباب ثبات الوزن وعدم نزوله؟

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ما هي أسباب ثبات الوزن وعدم نزوله؟ يحاول الكثير من الناس السيطرة على وزنهم معظم الوقت، لأن السمنة هي واحدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا. هناك بعض الأساليب المستخدمة في تحديد ما إذا كان الفرد يعاني من مشاكل الوزن أو ما إذا كان وزنه ضمن الحد الطبيعي والصحي.
ومن أهم هذه الطرق والإجراءات المتبعة لمعرفة الوزن الطبيعي؛ مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر ونسبة الخصر إلى الورك وطرق أخرى، ولكن ما هي أسباب ثبات الوزن.
أسباب ثبات الوزن وعدم نزوله
قد يعاني الشخص من عدم القدرة على إنقاص الوزن على الرغم من اتباع أنواع معينة من الحميات الصحية. فسر بعض العلماء ذلك على أساس أنه عندما يتبع الشخص نظامًا غذائيًا معينًا، فإنه يكتسب المزيد من السعرات الحرارية.
لذلك ينصح بعدم إتباع أي نوع من الحمية والانتباه الى طبيعة عاداتهم اليومية التي يمكن أن تسبب لهم زيادة في الوزن.
نظرًا لأن أنواعًا معينة من الأنظمة الغذائية يمكن أن تؤدي إلى هوس الفرد بالطعام والرغبة الشديدة في الطعام لأنه يعتقد أن الحميات الغذائية لا تعمل أو لا تكفي.
من أهم العادات اليومية للفرد والتي تسبب ثبات الوزن وعدم القدرة على فقدانه تناول الطعام أثناء الطهي وبدء اليوم بفنجان من القهوة عالية السعرات الحرارية.
ومن أهم أسباب ثبات الوزن وعدم نزوله ما يلي أيضًا:
عدم ملاحظة خسارة الوزن
عدم تتبع الفرد لما يتناوله من طعام
الاعتماد على ممارسة الرياضة دون اتباع نظام غذائي
عدم تناول كمية كافية من البروتين
شرب المشروبات السكرية