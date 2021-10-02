وكيل وزارة الإعلام اليمينة : الجهود الدبلوماسية المصرية رائدة لدعم اليمن

السبت 02 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصف أحمد ربيع وكيل وزارة الإعلام اليمنية العلاقات المصرية اليمنية بالتاريخية والعميقة وترتكز على الإخوة والإنسانية في كل المراحل، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تزداد العلاقة قوة ومتانة لما تقدمه مصر من موقف ثابت يعكس حرصها على حماية القضايا العادلة ودعم الأشقاء .

وأضاف ربيع " في حديثه لـ" الطريق " أن القاهرة تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر نحو مستقبل باهر تصدرت مصر فيه مختلف المؤشرات الدولية في الإنجاز والتفوق .

وشدد أن مصر بيت العرب الكبير والحصن الشامخ ـ لمختلف القضايا العربية وتعمل بشكل جاد في تقريب وجهات النظر في مختلف الأزمات وتقود المبادرات للسلام وتعزيز التضامن العربي .

وأشاد " وكيل وزارة الإعلام " بالجهود الدبلوماسية المصرية التاريخية في مساندة الثورة اليمنية ضد الحكم الإمامي الكهنوتي كما كان دور الاعلام الرسمي والشعبي المصري في دعم ثورة 26 سبتمبر 62 م وقبلها ثورة 48م واليوم مصر تجدد علاقتها الاخوية باليمن من خلال مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية.

وقدم " ربيع "الشكر للموقف المصري الثابت ومساندته للقضية اليمنية ووحدته وسلامة أراضيه ، وشدد أن الشعب اليمنى لن ينسى لمصر مواقفها في الدفاع عن الشرعية، مشيدا بحسن الاجراءات المصرية المتعلقة بالجالية اليمنية وتسهيل الدخول والخدمات التي تقدم لهم وحسن التعامل وهذا ليس بغريب على مصر رئيس وحكومة وشعب مضياف وطيب .