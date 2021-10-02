دريد لحام يقود تصريحات ساخرة من الدين ويكشف عن الجهة التي يخاف منها أكثر من الله

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أثار الممثل السوري، دريد لحام، جدلا واسعا، بعد تصريحات، حملت "سخرية" من أمور دينية، خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي في الدورة الـ 37.
وخلال ندوة بالمهرجان، قال لحام، "بزعل جدا لما بلاقي مكتوب على الحيطان، رأس الحكمة مخافة الله، والحقيقة أن رأس الحكمة محبة الله، وإذا على الخوف، أنا بخاف من المخابرات أكثر من الله".
وأشار إلى أن البعض "يدمر علاقة الطفل بربه، وحين يكبر يحتار يحب الله وإلا يكرهه".
ولقي حديث لحام، ردود فعل عديدة من قبل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا بالقول:
اللهم نسألك حسن الخاتمة..اكبر دجال عرفته الدراما العربية كان يصور للناس في أعماله انه لا يخاف في الله لومة لائم لكن يشاء العلي القدير أن يفضحه على رؤوس الأشهاد بعد موقفه المخجل من الثورة السورية بل وصلت به الوقاحة إلى السخرية في من الناس في المناطق المحاصرة من النظام