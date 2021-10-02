فريق اليمن المشارك في بطولة الروبوت والذكاء الاصطناعي العالمية يطلق نموذج للقمر الصناعي CubeSat Yemen وفاة الشيخ عبدالقادر الشيباني بعد أن قضى نحو 10 أشهر في سجون الانتقالي الجنوبي عاجل: الانتقالي يفجر الوضع عسكريا في عدن واللجنة الأمنية تدعو المواطنين الى المكوث في منازلهم عاصفة قادمة من بحر العرب.. أرصاد حضرموت تطمئن المواطنين وسلطنة عمان تحذر من تحول العاصفة الى اعصار توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف في 9 محافظات إحذر فقد تكون الفواكة أحياناً مصدر خطر على الكبد الإرياني: مأرب رفضت أن تسلم زمامها لجحافل الغزو الفارسي وأذاقت مرتزقته الأمرين منذ الساعات الأولى للإنقلاب قطر تبدأ التصويت في إنتخابات تشريعية هي الأولى في تاريخ البلاد رداً على قرارات حوثية تعسفية إضراب شامل يشل شوارع صنعاء الأزمة التونسيةتشتعل من جديد والغنوشي يدعو مجلس النواب لاستئناف الجلسات وانتشار مكثف القوات الأمن
أطلق فريق اليمن المشارك في البطولة العالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي ( First Global2021) اليوم نموذج القمر الصناعي (CubeSat Yemen) في مجال التحديات التقنية التي يشارك بها في البطولة الافتراضية المشارك فيها ( 176) دولة من مختلف دول العالم في مجالات تحدي الحلول والسوشيال ميديا والتحديات التقنية .
ويتصدر فريق بلادنا جدول الترتيب منذ انطلاق البطولة خلال ال 10 الأسابيع الماضية بعدد 9 مشاركين من محافظتي حضرموت وعدن في تحديات ومنافسات البطولة التقنية المركزة على علوم العصر ومهارات القرن الحادي والعشرين .
وتأتي مشاركة فريق بلادنا تحت إشراف قسم الروبوت بقطلع التعليم بوازارة التربية والتعليم وأكاديمية الموهوبين بمدينة سيئون (ممثل منظمة First Global في اليمن) ضمن إطار متابعتها الحثيثة لتحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العربي والعالمي والتي تعتبر بمثابة شهادة جديدة يتفرد بها الشباب اليمني بالموهبة وتأكيد قدرتهم في تجاوز العقبات والظروف والوصول إلى هدفهم المنشود بروح التحدي والعزيمة .
وأكد مدير أكاديمية الموهوبين بسيئون الأستاذ سعيد باحارثة الى أن مشاركتهم في البطولة تأتي برعاية وزير التربية والتعليم ووكيل المحافظة لخلق الأجواء المناسبة للمبدعين الشباب ورعاية الموهوبين لأجل خدمة المجتمع والتغلب على كل التحديات والعقبات التي تواجههم .