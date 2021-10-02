توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف في 9 محافظات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية،اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية الغربية وعلى المناطق الساحلية و الهضاب الداخلية خلال ال24 ساعة المقبلة .
وأشار المركز في نشرته الجوية الى هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون بعضها غزيرة وتصاحبها العواصف الرعدية على وادي وهضاب محافظات المهرة وحضرموت وشبوة .
ولفت إلى أن الأمطار ستمتد غرباً باتجاه محافظتي ابين والبيضاء والمحافظات الجنوبية الغربية وخاصة محافظات لحج ، تعز ، إب ، الضالع.
وأفاد المركز بهطول أمطار متفرقة على السواحل الشرقية و الجنوبية وكذلك الغربية المرتفعات الداخلية المقابلة لها.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم .
كما نبه من انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتكوّن الشابورة المائية أو الضباب في المنعطفات والمنحدرات الجبلية .
وحسب المركز بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي ، في إب: 1.4 ،سيؤن : 1.4 ،صرفيت : 0.1 .
كما هطلت أمطار متفرقة كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المحافظات الجبلية و الهضاب الداخلية