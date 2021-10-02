إحذر فقد تكون الفواكة أحياناً مصدر خطر على الكبد الإرياني: مأرب رفضت أن تسلم زمامها لجحافل الغزو الفارسي وأذاقت مرتزقته الأمرين منذ الساعات الأولى للإنقلاب قطر تبدأ التصويت في إنتخابات تشريعية هي الأولى في تاريخ البلاد رداً على قرارات حوثية تعسفية إضراب شامل يشل شوارع صنعاء الأزمة التونسيةتشتعل من جديد والغنوشي يدعو مجلس النواب لاستئناف الجلسات وانتشار مكثف القوات الأمن المليشيات الإنقلابية في صنعاء تستهدف مبان ومقرات حزبية تمهيداً للإستلاء عليها تحويل التعليم إلى منابر لتكريس الطائفية في خطوات جديدة وخطيرة للمليشيات الحوثية في صنعاء قُتِل على يد مشرف «حـوثي» في قلب صنعاء.. الحوثيون يمهلون قبائل «بكـيل» حتى الخميس القادم لإستلام ودفن جثمان أحد مشائخها عودة «معين عبد الملك» المفاجئة إلى عدن.. خطوة فردية أم بضمان سعودي؟.. تقرير كيف تخلص أسرى “نفق الحرية” من الفولاذ وأرضية السجن الخرسانية؟ إسرائيل تحاول فك اللغز وترجح استخدامهم الكولا
تحدثت طبيبة الغدد الصماء، زوكرا بافلوفا، عن تأثير الفاكهة على الجسم. أشارت الطبيبة إلى أنه لا يمكن استبدال وجبة كاملة بالفواكه وحدها، بما في ذلك البطيخ والشمام، لأن كمية كبيرة من الفركتوز في الجسم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الكبد.
وقالت لوكالة "سبوتنيك": "تحتوي الفواكه التي فيها نواة على نسبة أعلى من الجلوكوز وأقل من الفركتوز، بينما تحتوي الفواكه التي فيها بذور على نسبة أعلى من الفركتوز ونسبة أقل من الجلوكوز.
وهذا يعني أن التفاح يحتوي على فركتوز أكثر، بينما يحتوي المشمش على نسبة أعلى من الجلوكوز. وعندما يعتقد الشخص أنه يأكل تفاحة أو كمثرى غير ضارة، فهذا ليس كذلك: فهو يأكل الكثير من الفركتوز، مما قد يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي. تتم معالجة الجلوكوز تحت تأثير الأنسولين ويذهب إلى احتياطيات الطاقة والدهون، ويتم امتصاص كل الفركتوز بواسطة بروتينات الكبد".
شددت بافلوفا على أهمية البروتين في النظام الغذائي. وقالت: "عندما يأكل الشخص الفاكهة أو التوت، فإنه يحصل على الجلوكوز والفركتوز، وهو إفراز كبير من الأنسولين، اعتمادًا على الكمية التي يتناولها. في الوقت نفسه، يفتقر النظام الغذائي إلى عنصر مهم - البروتين.
وجبة خفيفة من الفاكهة جيدة، ولكن فقط إذا كانت الفاكهة كحلوى: قطعة من الجبن، واللبن، ويضاف إلى ذلك تفاحة، مشمش. من الأفضل تناول فاكهة كبيرة واحدة، والفاكهة الصغيرة عدة حبات.
وخلصت: "عندما يأكل الشخص البروتين والفاكهة، ينخفض ارتفاع الجلوكوز، ويترسب أقل، وينفق الجسم أكثر