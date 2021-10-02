الأزمة التونسيةتشتعل من جديد والغنوشي يدعو مجلس النواب لاستئناف الجلسات وانتشار مكثف القوات الأمن

السبت 02 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي، امس (الجمعة)، إن البرلمان، الذي قرر رئيس البلاد تعليق عمله، في حالة انعقاد دائم، داعياً النواب إلى استئناف الجلسات.

وقال الغنوشي زعيم «حركة النهضة» في تغريدة على «تويتر»، إن «مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وعزّزت قوات الأمن التونسي (الجمعة) من وجودها في محيط البرلمان المجمّد منذ أكثر من شهرين لمنع نواب من الدخول إلى مقرّ مجلس نوّاب الشعب المغلقة أبوابه منذ 25 يوليو (تمّوز) الماضي.

ومنذ صباح الجمعة، طوّق عناصر من الشرطة بالزي المدني والأمني مقرّ البرلمان ووضعوا حواجز تمنع مرور المواطنين والسيّارات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء ذلك بعد أن دعا أكثر من 80 نائباً من «حزب النهضة» ومن حليفه السياسي حزب «قلب تونس» النواب للتجمّع أمام مقرّ البرلمان الذي يضم 217 مقعداً.

ولم يلبِّ سوى نائب واحد الدعوة، على ما أفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، فيما تحدثت وسائل إعلام عن حضور نائبين.

وفي 25 يوليو الماضي، أعلن الرئيس قيس سعيّد في خطوة مفاجئة تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.

وأصدر منذ أسبوع تدابير «استثنائية» بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيداً لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014. كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها