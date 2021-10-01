تفاصيل المعارك الدامية في جبهات مأرب وشبوة خلال 12ساعة الماضية وخسائر المليشيات بالعشرات

الجمعة 01 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي أن الجيش الوطني في مختلف الجبهات يواصل معاركه البطولية، مكبداً ومستنزفاً المليشيا الحوثية في العتاد والأرواح، خصوصا في جبهات محافظة مأرب.

وقال العميد مجلي في إيجاز صحفي اليوم الجمعة، إن أبطال الجيش شنوا عددا من الهجمات المضادة على مواقع تتمركز فيها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران جنوب محافظة مأرب.

وأكد أن خسائر المليشيا تركزت خلال المعارك المستمرة في جبهة حريب، والتي سقط على إثرها العشرات من عناصرها بين قتلى وجرحى بنيران الأبطال في الجيش والمقاومة وضربات طيران تحالف دعم الشرعية..

مشيراً إلى أن الجيش استعاد في هذه المعارك عدداً من الأسلحة والعتاد والعربات والذخائر، التي كانت بحوزة العدو.

ولفت إلى الصمود الأسطوري لأبطال الجيش والمقاومة في جبهة العبدية، ممن أفشلوا الهجمات والتسللات الحوثية بروح معنوية عالية وكفاءة قتالية وشجاعة نادرة وتضحية باسلة.. لافتاً إلى أن هناك خسائر بشرية كبيرة للمليشيا في هذه الجبهة، وان مدفعية الجيش الوطني دمرت آليات ومعدات قتالية تابعة للمليشيا.

وقال ناطق الجيش الوطني إن العمليات العسكرية في بقية الجبهات كماس والمشجح والكسارة وصرواح، مستمرة وبوتيرة عالية، والتي تم خلالها القضاء على المجاميع الحوثية، وإلحاق الخسائر بها.. مؤكداً أن ما خسرته المليشيات الحوثية الإرهابية خلال هذه المعارك بنيران مدفعية الجيش الوطني في مختلف جبهات محافظة مأرب هو تدمير 5 مدرعة و5 أطقم قتالية وعدد من المعدات والأسلحة.

وعن طبيعة المعارك غرب محافظة شبوة، قال العميد مجلي إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل تشن هجمات مضادة بخطط محكمة وكفاءة قتالية ضد عناصر مليشيات الحوثي في جبهات بيحان وعسيلان.

وأكد أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع الحاكمة وسط خسائر مادية وبشرية في صفوف العناصر الحوثية، وقال "إن غارات التحالف استهدفت عدداً من مواقع وتحصينات العدو ودمرت 4 عربات و5 أطقم قتالية".. مضيفاً "مدفعية الجيش الوطني دمرت عربتين قتاليتين و3 أطقم قتالية ومعدات وأسلحة تابعة للمليشيات الحوثية".