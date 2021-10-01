هجوم مفاجئ للجيش الوطني شرق الجوف و المليشيات الحوثية تتعرض لخسائر

الجمعة 01 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة عملية هجومية خاطفة و ناجحة على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في معسكر اللبنات، شرق محافظة الجوف، مكبدة إياها خسائر فادحة.

وقالت مصادر عسكرية في اللواء 22 مشاة، " إن وحدات من الجيش الوطني نفذت عملية ناجحة على مجاميع مليشيات الحوثي المتمركزة في المواقع المتقدمة لمعسكر اللبنات من جهته الجنوبية.

وأوضح أن وحدات الجيش الوطني نكلت بعناصر المليشيات في هذه المواقع خلال الإغارة المباغتة، وأوقعت فيها أعداداً من القتلى والجرحى.

مؤكداً أن معنويات الأبطال عالية ونفذوا العملية دون أية خسائر.

وأكد قائد اللواء 22 مشاة في محور الجوف، أن الجيش لن يكل أو يمل، حتى يعيد هذه المليشيات إلى جحورها، وسيعمل على هزيمتها واستعادة كل ما نهبته من مقدرات الشعب، وتحرير كل شبر من أرضنا اليمنية.