أمير سعودي يعلق على المدن الصاروخية الإيرانية المتواجده تحت الأرض

الجمعة 01 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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علق أمير سعودي على تصريح قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسیري عن وجود مدن صاروخية ممتدة بطول يتجاوز 70 كيلومترا تحت الأرض على سواحل الخليج وبحر عمان.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة على موقعه الرسمي على "تويتر": "هذه التصريحات هي بمثابة تهديد لدول العالم لتمرير الاتفاق النووي وهي نتيجة حتمية ومتوقعة من تهاون هذه الدول في التعامل مع الملف الإيراني، سلوكيات إيران تؤكد بأنها دولة طائفيه إرهابية عدائية تمثل تهديد للمنطقة وليس مثل ما يحاول البعض تصوريه من أجل مصالحهم الاقتصادية بإيران".

وكان قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسیري، كشف عن وجود مدن صاروخية ممتدة بطول يتجاوز 70 كيلومترا تحت الأرض على سواحل الخليج وبحر عمان. وقال تنكسيري في حوار مع قناة "العالم"، إن "المدن الصاروخية الواقعة تحت الأرض موجودة على طول سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان وممتدة في العرض على مسافة أكثر من 70 كم من الساحل نحو الداخل وهي مسلحة بالكامل".

وتابع: "ما عرضناه لم يكن إلا جزءا يسيرا من هذه المدن الواقعة تحت الأرض كي يراها الأعداء. لدي سؤال هنا، هل العقل السليم لشعب ذكي كالشعب الإيراني الذي أنتج لقاحات ضد فيروس کورونا وصنع الأسلحة والصواريخ وكل ما تفكر فيه، هل يعقل أن يقوم بعرض جميع إمكانياته وقدراته؟".