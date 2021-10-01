4 دول مؤثرة في الملف اليمني تصدر بيانا موحدا بشأن دعم الحكومة الشرعية وعودتها الى عدن

الجمعة 01 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت السعودية والامارات وبريطانيا وامريكا، في بيان مشترك، يوم الخميس، على أهمية دعم الحكومة اليمنية لتحقيق الامن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية.

ورحب رؤساء بعثات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن، بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدين أهمية دعم الحكومة بالكامل لتحقيق الامن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية.

وقال البيان " إنه لمن المهم أن يتم دعم الحكومة بالكامل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة".

وحول الوضع الاقتصادي المتدهور، شدد البيان على ضرورة السماح للحكومة باستئناف عملها من عدن.

وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها والعمل معًا بشكل بناء نيابة عن الشعب اليمني لتنفيذ اتفاق الرياض.

كما رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بعودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وحثت جميع الأطراف على ضمان أداء الحكومة لمهامها بسلاسة وأمان.

وأكدت البعثة في بيان لها، ان الحكومة عندما تتواجد في اليمن ستكون قادرة على معالجة احتياجات اليمنيين.. وشددت على الأطراف الالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ودعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

في السياق، رحب المبعوث الخاص للولايات المتحدة الامريكية الى اليمن تيم ليندركينج، بعودة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك الى العاصمة المؤقتة عدن .. وحث القوى السياسية المشاركة في الحكومة على تنفيذ التزاماتها لتعزيز السلام والاستقرار، وقال "الآن هو الوقت المناسب للعمل معا لتحسين حياة اليمنيين".

من جانبه رحب وزير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، جيمس كليفرلي، بعودة رئيس الوزراء الى عدن، مؤكدا أهمية دعم الحكومة اليمنية لتقديم الخدمات الاساسية للشعب اليمني.

وأضاف " ندعم وبقوة توجه رئيس الوزراء لاجراء اصلاحات اقتصادية لتحقيق الامن والاستقرار".