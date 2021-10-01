الجيش الأمريكي يعلن تصفية قيادي بارز في القاعدة بضربة جوية في سوريا ويحدد هويتة

الجمعة 01 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الجيش الأمريكي أن الضربة الجوية التي نفذها يوم 20 سبتمبر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم "القاعدة"، سالم أبو أحمد.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي البنتاغون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم "القاعدة" في مدينة إدلب السورية

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الرائد جون ريغسبي، في حديث لموقع "Military Times": "كان سالم أبو أحمد مسؤولا عن تخطيط وتمويل لهجمات القاعدة العابرة للمناطق والمصادقة على تنفيذها".

وأشار ريغسبي إلى أنه لا توجد حاليا أي معطيات تفيد بسقوط ضحايا من بين السكان المدنيين جراء الضربة.

وأضاف المتحدث: "هذه الضربة تمثل استمرارا لعمليات الولايات المتحدة للقضاء على الشبكات الإرهابية الدولية واستهداف زعماء الإرهابيين الذين يسعون مهاجمة أرض الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها في الخارج".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، يوم 20 سبتمبر، أن القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربة جوية استهدفت فيها مسؤولا في تنظيم "القاعدة" بالقرب من مدينة إدلب شمال غرب سوريا