رونالدو يفض الشراكة مع ميسي وينفرد برقم قياسي جديد

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أضاف نجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، فريق فياريال إلى قائمة ضحاياه في دوري أبطال أوروبا، خلال المباراة بينهما يوم الأربعاء الماضي ضمن دور المجموعات للمسابقة.
وأحرز رونالدو هدفا "قاتلا" في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليمنح يونايتد فوزا ثمينا بنتيجة 2-1.
وأفادت شبكة "ESPN FC" الرياضية، بأن نادي فياريال أصبح الفريق رقم 37 الذي يسجل رونالدو في شباكه في دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أن النجم البرتغالي، تمكن من الانفراد بالرقم القياسي بالتسجيل في شباك 37 فريقا مختلفا في المسابقة القارية، بعدما فك شراكته مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي زار شباك 36 فريقا مختلفا.
يذكر أن رونالدو حقق رقما قياسيا آخر في مباراة فياريال، حيث أصبح أكثر لاعب مشاركة في دوري أبطال أوروبا مع 178 مباراة، متخطيا الرقم القياسي السابق، الذي كان بحوزة حارس المرمى العملاق، الإسباني إيكر كاسياس (177 مباراة).