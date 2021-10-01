الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي تجاه ما يحدث في العبدية من حصار

الجمعة 01 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مارب برس - مارب

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قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على مديرية ‎العبدية بمحافظة مأرب ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، والقصف العشوائي الذي تشنه على قرى ومنازل المواطنين بمختلف انواع الأسلحة عمل انتقامي جبان، يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية‏.

واوضح الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مديرية العبدية الصامدة جنوب محافظة مأرب تضم (5100) اسرة من أبناء المديرية والأسر النازحة القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، فروا من بطش مليشيا الارهاب الحوثية بحثا عن ملاذ آمن، ويعانون ظروف مأساوية جراء سنوات الحرب والتصعيد الحوثي المتواصل الذي فاقم الأوضاع الإنسانية‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، بادانة واضحة وصريحة للتصعيد والحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية. داعيا الى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف استهداف المدنيين في المديرية وفتح ممرات آمنه لإيصال المساعدات الإنسانية والوصول للمحتاجين.