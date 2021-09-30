منظمة ميون الحقوقية تطالب الحوثيين السماح بدخول الغذاء والمساعدات للمتضورين جوعا في العبدية خطباء مأرب يحتشدون دعما للجيش الوطني والمقاومة الشعبية أجهزة الامن بمحافظة تعز تكشف عن عصابات مموله بالمال والسلاح لافتعال الفوضى الجيش الوطني يكشف عن مصير المليشيات الحوثية وآلياتهم العسكرية جنوب مأرب بيان نشرته السفارة الامريكية يوجه رسائله للمجلس الانتقالي ويكشف عن دعم الرباعية لعمل الحكومة من الجنوب مقتل بن لادن قد يكون تمثيلية نفذ مشاهدها قوة الكوماندوز الأمريكية.. رواية جدية خبير أمني: 3.8 مليارات رقم هاتف لمستخدمي كلوب هاوس معروضة للبيع بايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار في الشرق الأوسط علماء يضبطون ساعة الشيخوخة البيولوجية تعرف على أسرارها السفارة السعودية تصدر تنبيها: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة
قالت منظمة ميون لحقوق الإنسان إن التقارير الرسمية مفزعة عن تعرض السكان والنازحين في مديرية العبدية أقصى جنوب محافظة مأرب لحصار مطبق من قبل مليشيا الحوثي.
وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان لها صادر اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021م إلى ما تمثله الهجمات الحوثية الساعية لاقتحام المديرية من خطورة على حياة المدنيين.
وأكدت المنظمة تحققها "من وجود عراقيل أمام دخول البضائع والمواد الغذائية وصل بعضها إلى عدم السماح بدخولها للمدنيين المحاصرين في المديرية والبالغ عددهم أكثر من 25 ألف نسمة والذين باتوا يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة"
. وأضاف بيان المنظمة إن "الخطر المميت الذي يتربص بالمدنيين في هذه المديرية البعيدة عن أعين الرصد الحقوقي وتواجد المنظمات الإنسانية يستدعي البحث بجدية عن توفير المساعدات للمدنيين لاسيما النازحين من نيران الحرب، وإيصالها لهم.
وطالب بيان ميون مليشيا الحوثي بفك الحصار عن المديرية والسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يتضورون جوعا دون قيد أو شرط.
كما أكد على مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على وجوب الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والضغط بكافة السبل للحيلولة دون استخدام التضييق على المدنيين وسيلة لتحقيق أهداف عسكرية.