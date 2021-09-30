منظمة ميون الحقوقية تطالب الحوثيين السماح بدخول الغذاء والمساعدات للمتضورين جوعا في العبدية

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قالت منظمة ميون لحقوق الإنسان إن التقارير الرسمية مفزعة عن تعرض السكان والنازحين في مديرية العبدية أقصى جنوب محافظة مأرب لحصار مطبق من قبل مليشيا الحوثي.

وأشارت المنظمة الحقوقية في بيان لها صادر اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021م إلى ما تمثله الهجمات الحوثية الساعية لاقتحام المديرية من خطورة على حياة المدنيين.

وأكدت المنظمة تحققها "من وجود عراقيل أمام دخول البضائع والمواد الغذائية وصل بعضها إلى عدم السماح بدخولها للمدنيين المحاصرين في المديرية والبالغ عددهم أكثر من 25 ألف نسمة والذين باتوا يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة"

. وأضاف بيان المنظمة إن "الخطر المميت الذي يتربص بالمدنيين في هذه المديرية البعيدة عن أعين الرصد الحقوقي وتواجد المنظمات الإنسانية يستدعي البحث بجدية عن توفير المساعدات للمدنيين لاسيما النازحين من نيران الحرب، وإيصالها لهم.

وطالب بيان ميون مليشيا الحوثي بفك الحصار عن المديرية والسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يتضورون جوعا دون قيد أو شرط.

كما أكد على مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على وجوب الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والضغط بكافة السبل للحيلولة دون استخدام التضييق على المدنيين وسيلة لتحقيق أهداف عسكرية.