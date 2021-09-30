أجهزة الامن بمحافظة تعز تكشف عن عصابات مموله بالمال والسلاح لافتعال الفوضى

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت إدارة شرطة محافظة تعز، الخميس، أنها ضبطت 17 شخصا من مثيري الشغب خلال المظاهرات التي شهدتها المدينة يوم الإثنين الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لاطلاع الرأي العام والمهتمين بالوضع الأمني على آخر المستجدات الأمنية في المحافظة والإجراءات المتخذة حيالها.

كما استعرضت إحصائية بالقضايا الأمنية منذ بداية العام والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية، إلى جانب آخر المستجدات الأمنية خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير الشرطة العميد منصور الأكحلي، إلى أن شرطة تعز تتكفل بحماية كل المسيرات والتظاهرات السلمية وتقف مع المطالب الشعبية المنادية بالحقوق في إطار القانون الذي ينظمها.

وقال الأكحلي، إن "المظاهرة يوم الاثنين الماضي شهدت انحرافا كبيرا منذ البداية حيث شهدت أعمال شغب واعتداءات على المحلات والممتلكات وإحراق للإطارات وعرقلة حركة الناس وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله أو السكوت عنه".

وستدرك:" وهو ما استوجب علينا كجهاز أمني القيام بواجبنا وتم تحريك الحملة الأمنية لمنع حرف المظاهرة عن مسارها وتحويلها لأعمال شغب وفوضى".

وقال إن "الأجهزة الأمنية ضبطت عدد 17 شخصا من مثيري الشغب وحققت معهم، وقد أفضت التحقيقات لاعترافهم بوجود أطراف دفعتهم لافتعال الفوضى وقدمت لهم المال والسلاح".

وأكد مدير شرطة تعز، أن التحقيقات مستمرة للوصول للأطراف الداعمة لهم، ومشددا على أن أجهزة الأمن مستمرة في ملاحقة جميع مثيري الشغب الذين يضرون بالمصلحة العامة.

كما لفت إلى الجهود التي بذلتها شرطة تعز لاستئناف العمل في هيئة مستشفى الثورة وتكليف ضابط لأمن الهيئة وقوة من الأمن العام تتولى حماية وتأمين هيئة المستشفى وجميع أقسامه ومرافقه بالإضافة لتناوله عددا من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

وتطرق العميد الأكحلي لقضية منزل الحرق، مؤكدا أن شرطة تعز قبضت على ١١ مطلوبا أمنيا على ذمة القضية ولا تزال مستمرة في ملاحقة وتعقب بقية المتهمين وسيتم ضبطهم وإحالتهم للعدالة.

إلى ذلك استعرض مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة المقدم أسامة الشرعبي بالأرقام أبرز الإنجازات الأمنية التي حققتها أجهزة الأمن في محافظة تعز منذ بداية العام الجاري.

وكشف الشرعبي، أن نسبة الضبط في القضايا الجنائية بلغت 79% فيما بلغت نسبة الضبط للقضايا الجنائية في إدارة البحث الجنائي 92% ونسبة ضبط الحوادث المرورية في إدارة شرطة السير 95%.

وقال إن "شرطة تعز حققت نجاحات بارزة خلال العام الحالي تمثلت في استعادة عدد من القطع والمخطوطات الأثرية المنهوبة بالإضافة إلى استعادة عدد 16 سيفا أثريا وعدد من الأجسام الأثرية الأخرى".

ولفت إلى أنه تم ضبط المتهمين بنهبها وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، وسلمت الآثار المستعادة إلى الهيئة العامة للآثار.

كما كشف الشرعبي أن شرطة تعز نجحت في ضبط عدد من عصابات ترويج المخدرات وأتلفت كميات من الحشيش والحبوب المخدرة، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة لإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص.

وأشار إلى تسلم الشرطة مهام حماية عدد (128منشأة ) بالإضافة لتنفيذها خمس مراحل لمشروع التحكم المرئي عبر كاميرات المراقبة لتعزيز الأمن بالإضافة إلى نجاحات الحملة الأمنية المشتركة خلال الفترة الماضية .