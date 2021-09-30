الجيش الوطني يكشف عن مصير المليشيات الحوثية وآلياتهم العسكرية جنوب مأرب

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس، أنها كسرت هجمات للمليشيات الحوثية التابعة لإيران في جبهات القتال جنوب محافظة مارب، مكبدة المليشيات خسائر موجعة في الأرواح والمعدّات.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن "مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح".

وأضاف، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية ناجحة استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات نتج عنها تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر المليشيات.

وتخوض قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة ضد المليشيات الحوثية للأسبوع الثاني على التوالي في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.