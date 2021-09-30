خطباء مأرب يحتشدون دعما للجيش الوطني والمقاومة الشعبية أجهزة الامن بمحافظة تعز تكشف عن عصابات مموله بالمال والسلاح لافتعال الفوضى الجيش الوطني يكشف عن مصير المليشيات الحوثية وآلياتهم العسكرية جنوب مأرب بيان نشرته السفارة الامريكية يوجه رسائله للمجلس الانتقالي ويكشف عن دعم الرباعية لعمل الحكومة من الجنوب مقتل بن لادن قد يكون تمثيلية نفذ مشاهدها قوة الكوماندوز الأمريكية.. رواية جدية خبير أمني: 3.8 مليارات رقم هاتف لمستخدمي كلوب هاوس معروضة للبيع بايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار في الشرق الأوسط علماء يضبطون ساعة الشيخوخة البيولوجية تعرف على أسرارها السفارة السعودية تصدر تنبيها: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة رونالدو ينافس ريال مدريد وبرشلونة على رقم قياسي فريد
أعلنت قوات الجيش الوطني، الخميس، أنها كسرت هجمات للمليشيات الحوثية التابعة لإيران في جبهات القتال جنوب محافظة مارب، مكبدة المليشيات خسائر موجعة في الأرواح والمعدّات.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن "مدفعية الجيش استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح".
وأضاف، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت عدة غارات جوية ناجحة استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات نتج عنها تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر المليشيات.
وتخوض قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة ضد المليشيات الحوثية للأسبوع الثاني على التوالي في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.