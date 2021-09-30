بيان نشرته السفارة الامريكية يوجه رسائله للمجلس الانتقالي ويكشف عن دعم الرباعية لعمل الحكومة من الجنوب

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية الخميس، إلى السماح للحكومة اليمنية باستئناف عملها من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

في رسالة واضحة للمجلس الانتقالي التابع للأمارات الذي رفض مرارا قبول الحكومة اليمنية وممارسة عملها من محافظة عدن وقاد عدد من المظاهرات التصعيدية ضد الحكومة .

جاء ذلك في بيان مشترك لرؤساء بعثات الدول الأربع إلى الجمهورية اليمنية، نشره موقع ءئ لدى اليمن.

ورحب بيان الرباعية بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال إنه "لمن المهم أن يتم دعم الحكومة بالكامل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة".

وأضاف، "في سياق الوضع الاقتصادي المتدهور، يجب السماح للحكومة باستئناف عملها من عدن".

وحث البيان، جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها والعمل معًا بشكل بناء نيابة عن الشعب اليمني لتنفيذ اتفاق الرياض.

وفي وقت سابق اليوم، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إلى تمكين الحكومة من أداء مهامها بأمان من العاصمة المؤقتة عدن، مشددة على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

والثلاثاء الماضي عاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وعدد من أعضاء حكومته إلى عدن الخاضعة لميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، للمرة الأولى منذ مغادرته قبل نحو 6 شهور.