أجهزة الامن بمحافظة تعز تكشف عن عصابات مموله بالمال والسلاح لافتعال الفوضى الجيش الوطني يكشف عن مصير المليشيات الحوثية وآلياتهم العسكرية جنوب مأرب بيان نشرته السفارة الامريكية يوجه رسائله للمجلس الانتقالي ويكشف عن دعم الرباعية لعمل الحكومة من الجنوب مقتل بن لادن قد يكون تمثيلية نفذ مشاهدها قوة الكوماندوز الأمريكية.. رواية جدية خبير أمني: 3.8 مليارات رقم هاتف لمستخدمي كلوب هاوس معروضة للبيع بايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار في الشرق الأوسط علماء يضبطون ساعة الشيخوخة البيولوجية تعرف على أسرارها السفارة السعودية تصدر تنبيها: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة رونالدو ينافس ريال مدريد وبرشلونة على رقم قياسي فريد احتجاج غاضب بمحافظة مأرب ومطالب بتدخل عاجل للمنظمات الدولية
قد تكون عملية اغتيال زعيم تنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا) أسامة بن لادن، في باكستان تمثيلية وفقا لما ذكره شهود عيان.
وقيل في رواية رسمية إن عملية اغتيال بن لادن نقذتها قوة "الكوماندوز" الأمريكي في 2 مايو/أيار 2011 في باكستان.
إلا أن الصحفي الباكستاني، سهيل عباسي، الذي أجرى تحقيقا صحفيا في موقع الحادث، قال لـ"سبوتنيك" "إنها عملية تمثيلية احتاجتها الولايات المتحدة الأمريكية لكيلا تفقد ماء الوجه أمام المجتمع الدولي والمواطنين".
ومن جانبه قال أحد الشهود، رجاء هارون، الذي كان منزله يبعد بضعة أمتار عن المبنى الذي كان من المفروض أن يتواجد فيه بن لادن في الحي الذي عاشت فيه عائلة بن لادن في الأعوام القليلة الماضية: "كلنا على ثقة بأن بن لادن لم يكن موجودا في المبنى".
وأضاف أنهم اندهشوا حين أعلنت وسائل الإعلام مقتل بن لادن.
وحسب مصادر أمريكية فإن بن لادن القتيل، دفن في البحر لكيلا يصبح قبره مزارا لأنصاره.