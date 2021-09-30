آخر الاخبار

أجهزة الامن بمحافظة تعز تكشف عن عصابات مموله بالمال والسلاح لافتعال الفوضى الجيش الوطني يكشف عن مصير المليشيات الحوثية وآلياتهم العسكرية جنوب مأرب بيان نشرته السفارة الامريكية يوجه رسائله للمجلس الانتقالي ويكشف عن دعم الرباعية لعمل الحكومة من الجنوب مقتل بن لادن قد يكون تمثيلية نفذ مشاهدها قوة الكوماندوز الأمريكية.. رواية جدية خبير أمني: 3.8 مليارات رقم هاتف لمستخدمي كلوب هاوس معروضة للبيع بايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار في الشرق الأوسط علماء يضبطون ساعة الشيخوخة البيولوجية تعرف على أسرارها السفارة السعودية تصدر تنبيها: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة رونالدو ينافس ريال مدريد وبرشلونة على رقم قياسي فريد احتجاج غاضب بمحافظة مأرب ومطالب بتدخل عاجل للمنظمات الدولية

السفارة السعودية تصدر تنبيها: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 451

أصدرت السفارة السعودية في الفلبين تحذيرا لمواطنيها الراغبين في التعاقد مع عمالة من البلد الأسيوي.

وحسب ما نشرته السفارة السعودية في الفلبين عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حذّرت السعوديين الذين يرغبون في التعاقد مع مختلف أنواع العمالة من الفلبين، من الوسطاء الوهميين (السماسرة).

وشددت على ضرورة تأكدهم من عدم التعرض لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية.

وقالت: "يجب أن يتم ذلك عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، ووفقا لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل الفلبينية بموجب اتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة".

وعللت السفارة تحذيرها برغبتها في أن يتم حفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل).

وناشدت السفارة عبر "تويتر" ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام، حتى لا يتعرض المواطن لعمليات النصب والاحتيال.

 
إقراء أيضاً
مقتل بن لادن قد يكون تمثيلية نفذ مشاهدها قوة الكوماندوز الأمريكية.. رواية جدية
بايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار في الشرق الأوسط
دولة خليجية تستقبل وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي
تفاهمات عراقية مع 3دول لاستعادة الأموال المنهوبة والتي تقدر350مليار دولار
اشتعال فتيل الأزمة من جديد بين المغرب والجزائر والرباط تشتري مقاتلات تركية حديثة
تصنيف الدول الأكثر قدرة على مواجهة كورونا و3 دول عربية تحصل الأفضلية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس