السفارة السعودية تصدر تنبيها: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

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أصدرت السفارة السعودية في الفلبين تحذيرا لمواطنيها الراغبين في التعاقد مع عمالة من البلد الأسيوي.
وحسب ما نشرته السفارة السعودية في الفلبين عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد حذّرت السعوديين الذين يرغبون في التعاقد مع مختلف أنواع العمالة من الفلبين، من الوسطاء الوهميين (السماسرة).
وشددت على ضرورة تأكدهم من عدم التعرض لعمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص ووسطاء ومكاتب وهمية.
وقالت: "يجب أن يتم ذلك عبر مكاتب استقدام رسمية ومعتمدة، ووفقا لقوانين وأنظمة الاستقدام التي نصت عليها واعتمدتها كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل الفلبينية بموجب اتفاقيات مشتركة، وليس عبر الوسطاء والسماسرة".
وعللت السفارة تحذيرها برغبتها في أن يتم حفظ حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل).
وناشدت السفارة عبر "تويتر" ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالاستقدام، حتى لا يتعرض المواطن لعمليات النصب والاحتيال.