احتجاج غاضب بمحافظة مأرب ومطالب بتدخل عاجل للمنظمات الدولية

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 291

نفّذ عدد من طلاب جامعة سبأ بمحافظة مارب، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بفك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدنيين بمديريتي العبدية وحريب

وشارك عدد من الطلاب في الوقفة الاحتجاجية تضامناً مع زملاءهم من الطلاب والمدنيين في المديريتين جنوب المحافظة.

وطالبت الوقفة المنظمات الإنسانية والدولية بالتدخل العاجل وعمل ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين، كما حملت الشرعية والتحالف مسؤولية مايحدث للمدنيين من حصار وقصف من قبل المليشيا.

وتشهد العبدية حصاراً خانقاً يفرضه الحوثيون منذ تسعة أيام، ويعاني أكثر من 30 ألف نسمة في المديرية نقصاً في المواد التموينية والأساسية والدوائية.

وسبق هذه الوقفة حملة على منصات التواصل الاجتماعي تطالب الجهات الرسمية والاسقاء الوقوف مع أبناء مديرية العبدية , الزميل أحمد عايض رئيس تحرير موقع مأرب برس قال عبر صفحته على تويتر " ‏يموت آلاف الأطفال والنساء جوعا بسبب حصارهم في ‎مديرية العبدية أمام مرأى ومسمع العالم، وشردت الآلاف الأسر خلال الأيام الماضية بسبب المليشيا الحوثية وأضاف " لم نسمع قلقا من أي مسؤول أممي وسقطت كل قيم الإنسانية من قاموسهم وخطاباتهم.

ستسقط كل المؤامرات وستنتصر ‎مارب, وسيلحق العار كل المتفرجين

السياسي والكاتب الصحفي د محمد جميح علق على صفحته على تويتر قائلا " ‏هناك مديرية فيها من أنبل رجال اليمن، اسمها العبدية…هذه المديرية لم يطأ الحوثي ترابها رغم عظم تضحياته على أبوابها.

الحوثيون يحاصرونها من جميع الجهات، وليس لها إلا منفذ الجو.

ملأت وسائل الإعلام الآفاق أخباراً عن حصار إسرائيل لغزة، لكن العبدية لا بواكي لها!

أما الناشطة الحقوقية " سميرة الحوري" علقت على ما يجري في مديرية العبدية على صفحتها بتويتر بقولها " ‏مديريه العبدية محاصره من جميع الطرق حيث اغلق الحوثي جميع المنافذ المؤدية لها ومنع ادخال المواد الغذائية وحرم اكثر من خمسه الف اسره من ابسط مقومات الحياه ولليوم السابع اصبح اهلها بوضع انساني مؤلم اين هو المجتمع الدولي من ما يفعله الحوثي بسكان المناطق والقرى من حصار وقتل وتشريد.