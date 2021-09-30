احتجاج غاضب بمحافظة مأرب ومطالب بتدخل عاجل للمنظمات الدولية مجموعة ”هائل سعيد أنعم“.. راعٍ ذهبي لجناح اليمن في ”اكسبو 2020“ أدباء وشعراء يمنيون يدعون لإنشاء مؤسسة أدبية بإسم الشهيد الزبيري مستشفى حريب يخرج عن الجاهزية بعد وصول أكثر من 100 جثة حوثية والمليشيات تستهدف مديرية الجوبة بصاروخ باليستي السعودية تكشف أرقام متوقعة لميزانيتها في العام 2022 توافق سعودي امريكي بشأن الحل في اليمن ومشاركة الحوثيين في مفاوضات سياسية الفريق محسن يهاتف قائدا المنطقة الثالثة ومحور بيحان للإطلاع على المستجدات مئات القتلى والمصابين بينهم اطفال ونساء ومسنين.. تقرير يكشف بالأرقام عن حصيلة ضحايا الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في مأرب التحالف يقر بقصف متحف في عدن ويفند ادعاءات حول مسئوليته في قصف مستشفى وصالة افراح وفتيات رعاة دولة خليجية تستقبل وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي
ترعى مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ذهبياً، جناح اليمن المشارك في معرض اكسبو 2020 دبي والذي يقام من الفترة 1 أكتوبر 2021م وحتى 31 مارس 2022م، بمشاركة أكثر من 190 دولة، وذلك تعزيزاً لدورها وارتباطها الوثيق بالمجتمع اليمني منذ تأسيسها في العام 1938.
ويعتبر اكسبو 2020 دبي أكبر لقاء ثقافي في العالم يتيح للمجتمع العالمي التعاون معًا لاكتشاف الحلول المبتكرة والرائدة للتنمية العالمية، وهو الأول من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وتتيح مشاركة بلادنا في المعرض فرصة لتعريف العالم بمجموع الابتكارات والإبداعات للإنسان اليمني منذ القدم وحضارته الضاربة في عمق التاريخ، كما تمثل مناسبة لاستكشاف الفرص من أجل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع اليمني.