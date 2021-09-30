مجموعة ”هائل سعيد أنعم“.. راعٍ ذهبي لجناح اليمن في ”اكسبو 2020“

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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ترعى مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ذهبياً، جناح اليمن المشارك في معرض اكسبو 2020 دبي والذي يقام من الفترة 1 أكتوبر 2021م وحتى 31 مارس 2022م، بمشاركة أكثر من 190 دولة، وذلك تعزيزاً لدورها وارتباطها الوثيق بالمجتمع اليمني منذ تأسيسها في العام 1938.

ويعتبر اكسبو 2020 دبي أكبر لقاء ثقافي في العالم يتيح للمجتمع العالمي التعاون معًا لاكتشاف الحلول المبتكرة والرائدة للتنمية العالمية، وهو الأول من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتتيح مشاركة بلادنا في المعرض فرصة لتعريف العالم بمجموع الابتكارات والإبداعات للإنسان اليمني منذ القدم وحضارته الضاربة في عمق التاريخ، كما تمثل مناسبة لاستكشاف الفرص من أجل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع اليمني.