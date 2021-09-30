عاجل مستشفى حريب يخرج عن الجاهزية بعد وصول أكثر من 100 جثة حوثية والمليشيات تستهدف مديرية الجوبة بصاروخ باليستي

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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استهدفت المليشيات الحوثية اليوم الخميس، قرىة سكنية جنوبي محافظة مأرب، بصاروخ بالستي.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي استهدفت قرية يعرة بمديرية الجوبة جنوبي المحافظة بصاروخ بالستي، لكنه سقط في منطقة مفتوحة مما تسبب في عدم وقوع ضحايا أو إصابات،.

وسبق هذا الصاروخ استهداف مماثل لذات المديرية بصاروخين بالستيين.

وقالت مصادر طبية لمأرب برس أن مستشفى حريب خرج عن الجاهزية، بعد وصول اكثر من 100 جثة إخلال 48 الساعة الماضية تابعة للمليشيات الحوثية، وإضعاف ذلك من الجرحى.

وكشفت مصادر عسكرية لمأرب برس أن سبب الأعداد الكبيرة من ضحايا المليشيات الحوثية جنوب مارب يرجع إلى سبب تدفقهم من مناطق جبلية إلى مناطق مفتوحة يحكم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية السيطرة عليها، إضافة إلى التحركات الجماعية للمليشيات الحوثية وفق عملية الكموم التي تنتهجها المليشيات الحوثية، خلال معاركها في محافظة مأرب، وهي نظرية عسكرى هجومية مصدرها إيران لكنها أثبتت فشلها في محافظة مأرب.