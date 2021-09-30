أدباء وشعراء يمنيون يدعون لإنشاء مؤسسة أدبية بإسم الشهيد الزبيري عاجل مستشفى حريب يخرج عن الجاهزية بعد وصول أكثر من 100 جثة حوثية والمليشيات تستهدف مديرية الجوبة بصاروخ باليستي السعودية تكشف أرقام متوقعة لميزانيتها في العام 2022 توافق سعودي امريكي بشأن الحل في اليمن ومشاركة الحوثيين في مفاوضات سياسية الفريق محسن يهاتف قائدا المنطقة الثالثة ومحور بيحان للإطلاع على المستجدات مئات القتلى والمصابين بينهم اطفال ونساء ومسنين.. تقرير يكشف بالأرقام عن حصيلة ضحايا الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في مأرب التحالف يقر بقصف متحف في عدن ويفند ادعاءات حول مسئوليته في قصف مستشفى وصالة افراح وفتيات رعاة دولة خليجية تستقبل وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي تعرف على 5 علامات خطيرة ومبكرة لحالة نادرة من الخرف وزير الإعلام :الصمت الدولي ضوء أخضر للمزيد من الجرائم للمليشيات الحوثية
استهدفت المليشيات الحوثية اليوم الخميس، قرىة سكنية جنوبي محافظة مأرب، بصاروخ بالستي.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي استهدفت قرية يعرة بمديرية الجوبة جنوبي المحافظة بصاروخ بالستي، لكنه سقط في منطقة مفتوحة مما تسبب في عدم وقوع ضحايا أو إصابات،.
وسبق هذا الصاروخ استهداف مماثل لذات المديرية بصاروخين بالستيين.
وقالت مصادر طبية لمأرب برس أن مستشفى حريب خرج عن الجاهزية، بعد وصول اكثر من 100 جثة إخلال 48 الساعة الماضية تابعة للمليشيات الحوثية، وإضعاف ذلك من الجرحى.
وكشفت مصادر عسكرية لمأرب برس أن سبب الأعداد الكبيرة من ضحايا المليشيات الحوثية جنوب مارب يرجع إلى سبب تدفقهم من مناطق جبلية إلى مناطق مفتوحة يحكم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية السيطرة عليها، إضافة إلى التحركات الجماعية للمليشيات الحوثية وفق عملية الكموم التي تنتهجها المليشيات الحوثية، خلال معاركها في محافظة مأرب، وهي نظرية عسكرى هجومية مصدرها إيران لكنها أثبتت فشلها في محافظة مأرب.