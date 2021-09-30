السعودية تكشف أرقام متوقعة لميزانيتها في العام 2022

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توقعت وزارة المالية السعودية، في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022، اليوم الخميس، أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال.
كما توقعت انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلا عن 141 ملياراً متوقعة سابقاً.
وتوقعت ايضا انخفاض عجز الميزانية إلى 1.6% من الناتج المحلي في 2022.
كما توقعت الحكومة السعودية تحول الميزانية إلى تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال.