توافق سعودي امريكي بشأن الحل في اليمن ومشاركة الحوثيين في مفاوضات سياسية

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكدت السعودية على مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن، التي تتضمن وقفا شاملاً لإطلاق النار، وفتح ميناء الحديدة، ومطار صنعاء أمام الرحلات الجوية من وإلى وِجْهات مختارة.

جاء ذلك خلال مباحثات جمعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع مستشار الأمن الأمريكي جيك سوليفان في الرياض امس.

وشدد ولي العهد السعودي على أهمية بدء مشاورات بين الأطراف اليمنية من أجل التوصل لحل سياسي بناءً على المرجعيات الثلاث.

من جهته، أكد المسؤول الأمريكي تأييد الرئيس جو بايدن لهدف المملكة إلى الدفع نحو حل سياسي دائم، وإنهاء النزاع اليمني.

كما اشار الى دعم دفاع السعودية عن أراضيها ضد التهديدات، بما فيها الهجمات المدعومة من إيران.

وأكد ولي العهد السعودي والمسؤول الأمريكي على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.