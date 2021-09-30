الفريق محسن يهاتف قائدا المنطقة الثالثة ومحور بيحان للإطلاع على المستجدات

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أجرى نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الخميس ،اتصالين هاتفيين بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابة، وقائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاه اللواء الركن مفرح بحيبح، للاطلاع على المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية.

واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصالين، إلى موجز عن الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال وما يحرزونه من انتصارات وثبات في جبهات الحرية والكرامة بمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وحمّل نائب الرئيس، قائدا المنطقة والمحور، نقل تحاياه وتهانيه لضباط وجنود الجيش الوطني ورفاقهم في المقاومة الشعبية، بمناسبة العيد الـ59 لثورة 26سبتمبر الخالدة.

وأشاد نائب الرئيس،وفق وكالة سبأ، بجهود وتضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الأحرار، والثبات الأسطوري والانتصارات التي يحرزونها في مواجهة مليشيات الانقلاب، وإفشال مخططاتها الإيرانية الإجرامية، وكسر وردع هجماتها الإرهابية التي تستهدف المواطنين والنازحين وكل مقدرات اليمنيين.

وأكد نائب الرئيس، بأن القوات المسلحة ومعها كل الشجعان والأحرار، الذين أذاقوا مليشيات الحوثيين وداعميها الإيرانيين الويل والهزائم في مختلف المراحل، قادرون -بإذن الله- وبمساندة الأشقاء في المملكة، على إنهاء مسيرة الموت والانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق تطلعات الشعب التواق للاستقرار والحرية للمضي في بناء الجمهورية الاتحادية الحديثة.

من جانبهما، تطرق قائد المنطقة وقائد المحور إلى عدد من المستجدات والأوضاع المتعلقة بمهامها العسكرية، مشيران إلى المعنويات القتالية العالية والتلاحم الكبير بين القوات المسلحة والمقاومة القبائل، في معركة استعادة الدولة وحماية المكتسبات الوطنية وإفشال المخططات الإرهابية المدعومة من إيران.