دولة خليجية تستقبل وزير خارجية الإحتلال الإسرائيلي

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وصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الخميس، إلى البحرين في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي، بعد اتفاق التطبيع بين البلدين، والذي أبرم العام الماضي برعاية أميركية.
وهبطت الطائرة التي تقل لبيد في مطار المنامة، حيث من المقرر أن تنطلق في أول رحلة جوية بين البلدين اليوم.
يذكر أنه في سبتمبر 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين بوساطة أميركية لإقامة علاقات مع إسرائيل، في خطوة حذا السودان والمغرب حذوها لاحقاً.
وكانت إسرائيل عينت في الثاني من الشهر الجاري، أول سفير لها لدى البحرين، بعد إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العام الماضي.
وعمل السفير إيتان نائيه لثمانية أشهر رئيساً مؤقتاً للبعثة الإسرائيلية في الإمارات، أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي، وفق رويترز.
كذلك، وصل خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير بحرينيي لدى إسرائيل، مطلع الشهر الجاري.
كما التقى الجلاهمة حينها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي هنأه بوصوله وعلى الافتتاح المتوقع لسفارة البحرين في إسرائيل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وعقب الاجتماع صرح لبيد أن "افتتاح سفارة مملكة البحرين في إسرائيل خطوة أخرى نحو سلام حقيقي في الشرق الأوسط".