تعرف على 5 علامات خطيرة ومبكرة لحالة نادرة من الخرف وزير الإعلام :الصمت الدولي ضوء أخضر للمزيد من الجرائم للمليشيات الحوثية تفاهمات عراقية مع 3دول لاستعادة الأموال المنهوبة والتي تقدر350مليار دولار الريال اليمني يتعافى.. أخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن بعد خسائرهم في معارك مأرب الحوثيون يدشنون أخطر حملة تستهدف تجنيد ما تبقى من أطفال المدارس في 8 محافظات تهديد سلاح صافر يعود من جديد وتحذيرات حكومية من انفجارها اشتعال فتيل الأزمة من جديد بين المغرب والجزائر والرباط تشتري مقاتلات تركية حديثة و فتاكة تصنيف الدول الأكثر قدرة على مواجهة كورونا و3 دول عربية تحصل الأفضلية أمريكا تواجه كارثة اقتصادية وشيكة وقد تتخلف عن سداد الديون لأول مرة في التاريخ الزمالك ينعى كبير مشجعي النادي
يصاب البعض بمرض ألزهايمر في منتصف العمر، وهذا الشكل النادر من الخرف يعرف باسم ألزهايمر المبكر.
ويمكن أن يُعزا مرض ألزهايمر الذي يصيب من تقل أعمارهم عن 65 عاما إلى عوامل الخطر، مثل التدخين والإفراط في تعاطي الكحول ونمط الحياة غير المستقر والنظام الغذائي غير الصحي.
وقد يبدأ المرض بنسيان يمكن التغاضي عنه بسهولة.
وتناولت مؤسسة Alzheimer's Research UK الخيرية المتخصصة في علاج الخرف، بالتفصيل مشكلات الذاكرة هذه. وأشارت المؤسسة الخيرية إلى أن "هذا قد يشمل نسيان الرسائل أو الأحداث الأخيرة التي عادة ما يتم تذكرها، أو تكرار الأسئلة".
وهناك مؤشر آخر على حالة الدماغ هذه، وهو المزيد من نوبات الارتباك، وقد يواجه المصاب حالات ارتباك بسبب فقدان الإحساس بالزمان والمكان، على سبيل المثال. ومن الممكن أيضا أن يعاني المصاب بمرض ألزهايمر المبكر من: