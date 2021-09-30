تعرف على 5 علامات خطيرة ومبكرة لحالة نادرة من الخرف

الخميس 30 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يصاب البعض بمرض ألزهايمر في منتصف العمر، وهذا الشكل النادر من الخرف يعرف باسم ألزهايمر المبكر.

ويمكن أن يُعزا مرض ألزهايمر الذي يصيب من تقل أعمارهم عن 65 عاما إلى عوامل الخطر، مثل التدخين والإفراط في تعاطي الكحول ونمط الحياة غير المستقر والنظام الغذائي غير الصحي.

وقد يبدأ المرض بنسيان يمكن التغاضي عنه بسهولة.

وتناولت مؤسسة Alzheimer's Research UK الخيرية المتخصصة في علاج الخرف، بالتفصيل مشكلات الذاكرة هذه. وأشارت المؤسسة الخيرية إلى أن "هذا قد يشمل نسيان الرسائل أو الأحداث الأخيرة التي عادة ما يتم تذكرها، أو تكرار الأسئلة".

وهناك مؤشر آخر على حالة الدماغ هذه، وهو المزيد من نوبات الارتباك، وقد يواجه المصاب حالات ارتباك بسبب فقدان الإحساس بالزمان والمكان، على سبيل المثال. ومن الممكن أيضا أن يعاني المصاب بمرض ألزهايمر المبكر من: