تعرف على 5 علامات خطيرة ومبكرة لحالة نادرة من الخرف وزير الإعلام :الصمت الدولي ضوء أخضر للمزيد من الجرائم للمليشيات الحوثية تفاهمات عراقية مع 3دول لاستعادة الأموال المنهوبة والتي تقدر350مليار دولار الريال اليمني يتعافى.. أخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن بعد خسائرهم في معارك مأرب الحوثيون يدشنون أخطر حملة تستهدف تجنيد ما تبقى من أطفال المدارس في 8 محافظات تهديد سلاح صافر يعود من جديد وتحذيرات حكومية من انفجارها اشتعال فتيل الأزمة من جديد بين المغرب والجزائر والرباط تشتري مقاتلات تركية حديثة و فتاكة تصنيف الدول الأكثر قدرة على مواجهة كورونا و3 دول عربية تحصل الأفضلية أمريكا تواجه كارثة اقتصادية وشيكة وقد تتخلف عن سداد الديون لأول مرة في التاريخ الزمالك ينعى كبير مشجعي النادي
طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ، معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة مربع الصمت إزاء الجرائم والانتهاكات اليومية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال وزير الإعلام في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن هذا الصمت الدولي بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التصعيد العسكري وقتل وتشريد اليمنيين، من قبل المليشيا المدعومة من إيران.
وحذر من موجات نزوح جديدة لآلاف الأسر، وموجات نزوح ثانية وثالثة للأسر القاطنة في مخيمات النازحين بمديريات غرب محافظة شبوة وجنوب محافظة مأرب في ظل التصعيد الحوثي.
وأشار الإرياني، إلى أن موجات النزوح في تلك المديريات جاءت على خلفية تصعيد مليشيا الحوثي واستهدافها الممنهج للمدنيين وقصفها العشوائي للمدن والقرى ومنازل اليمنين بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة