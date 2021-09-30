الريال اليمني يتعافى.. أخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، اليوم الخميس 30 سبتمبر/أيلول 2021م:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء 601
بيع 605
الريال السعودي
شراء 158.2
بيع 158.6
عدن
الدولار الأمريكي
شراء 1153
بيع 1160
الريال السعودي
شراء 300
بيع 305