الهجرة الدولية: نحو 4 آلاف نازح خلال أسبوع جراء تصاعد القتال في مأرب وشبوة

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر/أيلول، إنها رصدت نزوح 635 أسرة يمنية، جراء تصاعد القتال في محافظات مأرب وشبوة وأبين، شرق وجنوبي اليمن.

وأضافت في تقريرها الأسبوعي حول حالات النزوح، أطلع عليه المصدر أونلاين وترجمه للعربية، أنه بين 19- 25 سبتمبر الجاري، "تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 635 أسرة (يمثلون 3810 فرداً) نزحت مرة واحدة على الأقل".

وأشارت إلى أن أكبر عدد لحالات النزوح تم تسجيله على التوالي في محافظات مأرب (398 أسرة)، وشبوة (85 أسرة) وأبين (57 أسرة).

وأوضحت أنها رصدت منذ مطلع العام الجاري (1 يناير) وحتى الخامس 25 سبتمبر الجاري، نزوح 11 ألف 186 أسرة يمثلون 67 ألف و116 فرداً، نزحوا لمرة واحدة على الأقل، إضافة إلى رصد نزوح 622 أسرة نازحة للمرة الثانية أو الثالثة بسبب تصاعد الصراع.

وتصاعدت الأعمال القتالية خلال الأيام الماضية في جبهات مأرب وشبوة وأبين، إثر قيام مليشيات الحوثيين بهجمات مكثفة على عدة مديريات في المحافظات الثلاثة، ما أجبر الآلاف على النزوح خاصة من مديريات حريب مأرب وبيحان شبوة ولودر بمحافظة أبين.