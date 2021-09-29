إصابة أربعة أشخاص وتلف ثلاثة قوارب صيد جراء الحريق في ميناء الشحر

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أصيب أربعة أشخاص، أحدهم على الأقل إصابته خطرة، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول، اثر نشوب حريق في ثلاثة زوارق بميناء الشحر في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال نائب وزير النقل ناصر شريف، إن الحريق نشب اثناء استعداد الـ "عباري" للمغادرة للصيد، بعد أن تزودت بالوقود، اذ اشتعلت النيران في احدها، وانتشرت للبقية.

وأشار في منشور على "فيسبوك"، الى أنه تم إخماد الحريق، دون مزيد تفاصيل في أسباب اندلاع الحريق في الميناء الذي يمثل أحد أهم المنافذ التجارية في اليمن في الوقت الحالي.

من جهته قال مدير جمارك الميناء علي ناصر الحمري، إن الحريق اندلع في قوارب صيد كبيرة "عباري"، مشيرا الى أن سيارات المطافي وسيارات مياه التحلية أخمدت الحريق.

وأضاف "الحمري" أن الحريق الذي "لم تعرف أسبابه بعد" تسبب بإصابة "أربعة أشخاص بينهم اثنين إصابات خطيرة واحتراق ثلاثة قوارب بالكامل وتأثر الرابع، إضافة الى عدد من قوارب الصيد الصغيرة".

وقال إن الحريق في حوض الميناء صادف "تواجد السلطان بن عفرار، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس امين بارزيق، ومدير عام مديرية الشحر الأخ عادل باعكابة، وعدد من الشخصيات (قدموا) لتدشين رحلات بحرية لنقل أبناء سقطرى عبر الباخرة "دريم" من ميناء الشحر".

وكان شهود عيان أفادوا المصدر أونلاين، في وقت سابق اليوم، أن حريقاً هائلاً لم تعرف أسبابه، اندلع في الميناء وتسبب في احتراق ثلاثة زوارق، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخماده.