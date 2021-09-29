امرأة تنجح في خداع السلطات السعودية 19 عاما حتى فضحتها قريبتها افتتاح أكبر بنك نخيل في العالم كمقصد سياحي في المملكة رهف القنون تعود للواجهة وتثير الجدل مجددا جورج قرادحي بعد توليه منصب وزير الإعلام يوجه طلبا فضائيا لمصر جورج قرادحي يوجه بعد توليه منصب وزير الإعلام يوجه طلبا فضائيا لمصر مكتب الصحة بمأرب يدشن حملة التحصين بالجرعة الثانية من لقاح استرانزيكا لماذا يعتبر فوز شيريف على ريال مدريد أكبر صدمة في تاريخ دوري الأبطال؟ التمهيد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لشباب اليمن بسيئون ريال مدريد يتلقى أكبر صدمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا متفوقا على برشلونة صاروخ جديد أسرع من الصوت يرعب أمريكا «صورة»
أعلن مدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء السعودية خالد الحسيني إتاحة أكبر بنك أصول وراثية لنخيل التمر في العالم للزوار والسياح، ليكون إحدى محطات مسار السياحة الزراعية في الأحساء.
وأشار المسؤول إلى أن الخطوة ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل المحافظة، ووزارتي السياحة والزراعة، والأمانة، والمؤسسة العامة للري، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن".
وأضاف أن المركز يعمل على تحقيق أحد أهم المرتكزات والأهداف الإستراتيجية في مجال النخيل والتمور، التي تتمثل في تحسين إنتاجية النخيل، وجودة التمور، وخلوها من الملوثات، وإجراء التجارب البحثية التطبيقية في مجالات الري والتربة والوقاية والإنتاج، فضلا عن إجراء تجارب ودراسات لمنتجات جديدة من الصناعات التحويلية من النخيل والتمور.
ويأتي ذلك بالتزامن مع نيل البنك شهادة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، إذ يحتوي على أكثر من 127 صنفا وطنيا ودوليا، ليصبح رسميا الأول في العالم.