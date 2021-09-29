رهف القنون تعود للواجهة وتثير الجدل مجددا

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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نشرت الناشطة السعودية رهف القنون، فيديو صادم قصير على خاصية الستوري في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت رهف القنون في الفيديو تقبل بطريقة حميمة خلال تواجدهما في السيارة .

وبعد نشرها هذا الفيديو تساءل البعض مدى ارتباط هذا التصرف بما مرت به فعلاقتها السابقة كانت مع رجل وأنجبت منه ابنة.

وكان حبيب رهف القنون السابق قد اتهمها بأنها رمت ابنتها بالشارع وتخلت عنها وعلى هذا الاساس. أشار البعض الى انها من الممكن ان تكون قد قامت بهذه الخطوة لأنها غيرت ميولها كما وُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.

وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

كما وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية.