امرأة تنجح في خداع السلطات السعودية 19 عاما حتى فضحتها قريبتها افتتاح أكبر بنك نخيل في العالم كمقصد سياحي في المملكة رهف القنون تعود للواجهة وتثير الجدل مجددا جورج قرادحي بعد توليه منصب وزير الإعلام يوجه طلبا فضائيا لمصر جورج قرادحي يوجه بعد توليه منصب وزير الإعلام يوجه طلبا فضائيا لمصر مكتب الصحة بمأرب يدشن حملة التحصين بالجرعة الثانية من لقاح استرانزيكا لماذا يعتبر فوز شيريف على ريال مدريد أكبر صدمة في تاريخ دوري الأبطال؟ التمهيد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لشباب اليمن بسيئون ريال مدريد يتلقى أكبر صدمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا متفوقا على برشلونة صاروخ جديد أسرع من الصوت يرعب أمريكا «صورة»
نشرت الناشطة السعودية رهف القنون، فيديو صادم قصير على خاصية الستوري في حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .
وظهرت رهف القنون في الفيديو تقبل بطريقة حميمة خلال تواجدهما في السيارة .
وبعد نشرها هذا الفيديو تساءل البعض مدى ارتباط هذا التصرف بما مرت به فعلاقتها السابقة كانت مع رجل وأنجبت منه ابنة.
وكان حبيب رهف القنون السابق قد اتهمها بأنها رمت ابنتها بالشارع وتخلت عنها وعلى هذا الاساس. أشار البعض الى انها من الممكن ان تكون قد قامت بهذه الخطوة لأنها غيرت ميولها كما وُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.
وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.
كما وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية.