جورج قرادحي بعد توليه منصب وزير الإعلام يوجه طلبا فضائيا لمصر

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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طلب وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر حسين زين، إعطاء تعليماته للمسؤولين في مصر ليبقى استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي المصري نايل سات.

وأشاد الوزير قرداحي بالتعاون المشترك بين البلدين، وتمنى أن يقوم الوزير المصري بإعطاء تعليماته ليبقى استخدام تلفزيون لبنان للقمر الصناعي نايل سات متاحا خصوصا في ظل الضائقة المالية التي تحول دون سداد الاشتراكات التي تقارب النصف مليون دولار.

وأبدى الجانب المصري كل تجاوب، وأكد للوزير قرداحي أنه سيعطي تعليماته بهذا الشان.

وأوضحت وزارة الإعلام اللبنانية أن اللقاء شهد التشاور حول الوضع الإعلامي العربي والتعاون بين الإعلام اللبناني والمصري وساد الاتصال جو من التفاهم حول القضايا التي تناولها التشاور.