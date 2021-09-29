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مكتب الصحة بمأرب يدشن حملة التحصين بالجرعة الثانية من لقاح استرانزيكا

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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دشن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي ومعه مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة المؤقتة عدن الدكتورة نهى محمود، بمستشفى الشهيد محمد هائل انطلاق حملة التحصين ضد فيروس كورونا بالجرعة الثانية من لقاح استرانزيكا.

وخلال التدشين أوضح الدكتور الشدادي أن حملة التحصين تستهدف تطعيم ٣٧ ألفا من العاملين الصحيين وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ممن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح استرانزيكا.

مشيرا إلى أن الحملة ينفذها ١٢٤ عاملا صحيا في ٣١ موقعا للتحصين منتشرة في جميع مديريات المحافظة.. داعيا المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى الإسراع لأخذ جرعتهم الثانية لأهميتها في تعزيز مناعتهم ضد فيروس كورونا.

ولفت مدير عام مكتب الصحة من يريد الحصول على جرعة التطعيم بلقاح استرانزيكا يجب عليه التسجيل المسبق بالمنصة الاكترونية بموقع وزارة الصحة.

حضر التدشين المشرف المركزي للتحصين في المحافظة الشامي داوود ومنسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة علي ساريه.

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