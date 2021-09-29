التمهيد لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لشباب اليمن بسيئون

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عقدت اليوم بسيئون محافظة حضرموت الورشة التمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني لشباب اليمن برعاية السلطة المحلية بوادي حضرموت بالتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت وتمويل جمعية نبراس للتنمية .

وفي افتتاح الورشة أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام " على أهمية دور الشباب في المرحلة الراهنة في تنمية ونهضة المجتمع عبر تطوير وتأهيل قدراتهم واكتساب معارف ومهارات تساعدهم في تحقيق تطلعات وطنهم، والتعايش السلمي بين ابناء المجتمع، وكذا الإسهام في تجاوز الازمة التي تمر بها البلاد".

بدوره اشار رئيس ملتقى شباب اليمن- خالد المقرعي رئيس اللجنه التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني لشباب اليمني " الى أن رؤية الحوار تتمثل في " وطن ينعم بالسلام وشعب يهنئ بالتنمية " من خلال تحقيق رسالته في تفعيل وتنظيم وتوجيه الجهود والقدرات الشبابية من أجل الإسهام الفاعل في حل مشكلات الحاضر، وضمان عدم تكرارها في المستقبل من خلال إحداث استقرار وتعافي ونهضة شاملة".

ولفت المقرعي الى ان مؤتمر الحوار الوطني لشباب اليمن " يهدف الى الاسهام في رسم خارطة المستقبل برؤية شاملة لحل المشاكل العاجلة، وتأطير وتوعية وتفعيل الجهود العامة إلى إحلال السلام، وكذا السعي إلى العمل على تحسين أداء المؤسسات والمنظمات الإغاثية من خلال " إعداد رؤية اقتصادية لضمان التعافي الاقتصادي النقدي والمالي ، ومناقشة قضايا الشباب والمرأة، وتفعيل المشاركة المجتمعية " .

ونوه رئيس ملتقى شباب اليمن رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني لشباب اليمن الى أن القضايا الرئيسية والعاجلة لمؤتمر الحوار الوطني للشباب تتلخص في " إحلال السلام والبحث عن حلول للمشاكل والصراعات والأزمات والأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلد واستقرار الاقتصاد والعمل على تحسينه وتفعيل المؤسسات التي تسهم في ذلك " .

تخلل الملتقى استعراض المدرب عبدالله يسلم بن شهاب تعريف بالقرار الأممي 2250 معايير اختيار المشاركين في المؤتمر ، وكذا ونقاشات حول دور الشباب في التنمية .

الجدير بالذكر أن ملتقى شباب اليمن سبق ونفذ اللقاء التحضيري للمؤتمر والورش في بعض محافظات الجمهورية.