ريال مدريد يتلقى أكبر صدمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا متفوقا على برشلونة

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حقق نادي شيريف تيراسبول القادم من مولدوفا واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ريال مدريد 2-1 امس الثلاثاء.

وصنفت شركة جريسنوت المتخصصة في تحليل البيانات هذا الانتصار على أنه أكبر صدمة منذ إطلاقها مؤشر مسابقات الأندية الأوروبية في 2010.

وحقق شيريف المشارك لأول مرة في دوري الأبطال هذه المعجزة في ملعب برنابيو معقل ريال مدريد أمس بعد أن سجل سيباستيان تيل لاعب وسط لوكسمبورج هدف الفوز القاتل بتسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 89.

وتقدم شيريف على عكس سير اللعب بضربة رأس من جاسوربك ياخشيبويف، بينما أدرك كريم بنزيما التعادل لبطل أوروبا 13 مرة من ركلة جزاء في الشوط الثاني قبل أن يسجل تيل هدف الانتصار.

وطبقا لشركة جريسنوت كان شيريف المغمور يملك فرصة نسبتها 1.4 في المئة فقط للفوز بهذه المباراة.

وكانت أكبر صدمة سابقة في البطولة حين فاز سيلتيك 2-1 على برشلونة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 حيث كان الفريق الاسكتلندي يملك وقتها فرصة تصل نسبتها إلى 7.1 في المئة فقط للفوز على النادي الكتالوني.

واحتل أتلانتا المركز الثالث بفوزه خارج الديار 2-صفر على ليفربول في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي يليه فوز أياكس الساحق 4-1 على ريال مدريد في مارس/ آذار 2019.

ويأتي أولمبيك ليون في المركز الخامس في قائمة أكبر الصدمات في تاريخ البطولة بفوزه 2-1 على مضيفه مانشستر سيتي في سبتمبر/ أيلول 2018.

وجاء فوز أياكس 2-1 على مضيفه يوفنتوس في أبريل/ نيسان 2019 في المركز السادس ويحتل انتصار باتي بوريسوف ممثل روسيا البيضاء 3-1 على مضيفه ليل في سبتمبر/ أيلول 2012 المركز السابع.

وجاء فوز ليون خارج الديار 3-1 على سيتي في أغسطس/ آب العام الماضي في المركز الثامن، يليه فوز بازل السويسري خارج أرضه 2-1 على تشيلسي في سبتمبر/أيلول 2013.

ويحتل انتصار مانشستر يونايتد 2-1 على مضيفه يوفنتوس في نوفمبر تشرين الثاني 2018 المركز العاشر.