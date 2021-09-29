ريال مدريد يتلقى أكبر صدمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا متفوقا على برشلونة صاروخ جديد أسرع من الصوت يرعب أمريكا «صورة» الإعلان عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عثمان الموسم الثالث رسوب جماعي لطلاب 4 مدارس شمال اليمن والسبب غريب ومفاجئ امرأة عربية تدخل التاريخ كأول رئيسة حكومة في بلادها.. من هي؟ تحذير من ورقة ابتزاز يستخدمها الحوثيون وسلاح يهدد اليمن والإقليم نجاج صفقة تبادل بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي وفق مبدأ الكل مقابل الكل مصادر إيرانية تكشف تفاصيل الجولة الرابعة للحوار الإيراني السعودي عرض في إكسو 2020 لأكبر مصحف قرآني في العالم لوقف تدهور العملة.. البنك المركزي يؤسس ”شركة تساهمية موحدة“ قبل إلغاء الشركات المصرفية الحالية
نشرت قناة ATV التركية إعلانا ترويجيا تشويقي من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث الحلقة الأولى.
وظهر في الإعلان التشويقي عثمان غازي قائد قبيلة الكاي أكبر قبائل الأوغوز في مناطق الأناضول وظهر في الإعلان أشخاص جدد وأعداء جدد لعثمان ولدولته التي قام بتأسيسها.
وسيعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث مع بداية شهر 10 أكتوبر 2021، وسيكون موعد عرض الحلقة 1 الأولى على قناة ATV التركية يوم الأربعاء القادم الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا.
يروي مسلسل المؤسس عثمان في اجزائه الثلاثة قصة السلطان عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية والذي خاض غمار الحروب والمعارك مع المغول والصليبيين في أراضي الأناضول.
ويجسد مسلسل قيامة المؤسس عثمان سيرة أبناء السلطان عثمان وسلالته التي أسست الدولة العثمانية وفتحت مشارق الأرض ومغاربها ووطدت قدم الدولة العثمانية في كل العالم.
ويستعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث استكمالا لأحداث الجزء الأول والثاني حول الصراعات التي تدور بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، والملاحم والحروب التي يخوضها السلطان عثمان في سبيل تمدد دولته التي أسسها وخاصة في حربه الشرسة التي يخوضها مع قائد القلاع الصليبية آيا نيكولا.