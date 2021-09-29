الإعلان عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عثمان الموسم الثالث

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نشرت قناة ATV التركية إعلانا ترويجيا تشويقي من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث الحلقة الأولى.

وظهر في الإعلان التشويقي عثمان غازي قائد قبيلة الكاي أكبر قبائل الأوغوز في مناطق الأناضول وظهر في الإعلان أشخاص جدد وأعداء جدد لعثمان ولدولته التي قام بتأسيسها.

وسيعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث مع بداية شهر 10 أكتوبر 2021، وسيكون موعد عرض الحلقة 1 الأولى على قناة ATV التركية يوم الأربعاء القادم الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا.

يروي مسلسل المؤسس عثمان في اجزائه الثلاثة قصة السلطان عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية والذي خاض غمار الحروب والمعارك مع المغول والصليبيين في أراضي الأناضول.

ويجسد مسلسل قيامة المؤسس عثمان سيرة أبناء السلطان عثمان وسلالته التي أسست الدولة العثمانية وفتحت مشارق الأرض ومغاربها ووطدت قدم الدولة العثمانية في كل العالم.

ويستعرض مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث استكمالا لأحداث الجزء الأول والثاني حول الصراعات التي تدور بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، والملاحم والحروب التي يخوضها السلطان عثمان في سبيل تمدد دولته التي أسسها وخاصة في حربه الشرسة التي يخوضها مع قائد القلاع الصليبية آيا نيكولا.