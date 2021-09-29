امرأة عربية تدخل التاريخ كأول رئيسة حكومة في بلادها.. من هي؟ تحذير من ورقة ابتزاز يستخدمها الحوثيون وسلاح يهدد اليمن والإقليم نجاج صفقة تبادل بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي وفق مبدأ الكل مقابل الكل مصادر إيرانية تكشف تفاصيل الجولة الرابعة للحوار الإيراني السعودي عرض في إكسو 2020 لأكبر مصحف قرآني في العالم لوقف تدهور العملة.. البنك المركزي يؤسس ”شركة تساهمية موحدة“ قبل إلغاء الشركات المصرفية الحالية ماذا قال النجم ميسي في أول تعليق بعد هدفه المذهل في شباك مانشستر ”بلومبيرغ“ تكشف عن اتفاق ”سعودي ـ أمريكي“ يخص الأزمة اليمنية تقرير فرنسي: معركة مأرب تتواصل دون أفق لحل سياسي وتبدو حاسمة لمستقبل اليمن حذف قناتين ل RT نهائياً من اليوتيوب بدون حق الاستعادة ورسيا ترد
نجحت وساطة محلية في مديرية سامع جنوبي، محافظة تعز،اليوم الاربعاء، في إطلاق سراح عدد من الاسرى بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي.
وبموجب صفقة التبادل فقد اطلق سراح 70 أسير من جماعة الحوثي المسلحة مقابل إفراج الجماعة عن 140 أسير ومختطف من القوات الحكومية.
وتمت الصفقة وفق مبدأ (الكل مقابل الكل).
في هذا الصدد نقل المركز الإعلامي لمحور تعز عن مصدر عسكري قوله "رغم انها صفقة مجحفة بالنسبة للمؤسسة العسكرية بتعز الا أن قيادة الجيش بادرت وكان لها موقف كبير وواضح في تبني ذلك والمبادرة لأجل المدنيين وتخفيف معاناتهم والانتصار للقيم الوطنية.
وأشار لى أن صفقة التبادل أخذت وقتا طويلاً للتفاوض بين شد وجذب وأخذ ورد، الى أن تم الوصول للاتفاق بعد جهود كبيرة خلال الفترة الماضية