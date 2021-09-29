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نجاج صفقة تبادل بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي وفق مبدأ الكل مقابل الكل

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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نجحت وساطة محلية في مديرية سامع جنوبي، محافظة تعز،اليوم الاربعاء، في إطلاق سراح عدد من الاسرى بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي.

وبموجب صفقة التبادل فقد اطلق سراح 70 أسير من جماعة الحوثي المسلحة مقابل إفراج الجماعة عن 140 أسير ومختطف من القوات الحكومية.

‏وتمت الصفقة وفق مبدأ (الكل مقابل الكل).

في هذا الصدد نقل المركز الإعلامي لمحور تعز عن مصدر عسكري قوله "رغم انها صفقة مجحفة بالنسبة للمؤسسة العسكرية بتعز الا أن قيادة الجيش بادرت وكان لها موقف كبير وواضح في تبني ذلك والمبادرة لأجل المدنيين وتخفيف معاناتهم والانتصار للقيم الوطنية.

وأشار لى أن صفقة التبادل أخذت وقتا طويلاً للتفاوض بين شد وجذب وأخذ ورد، الى أن تم الوصول للاتفاق بعد جهود كبيرة خلال الفترة الماضية

 
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