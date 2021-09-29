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عرض في إكسو 2020 لأكبر مصحف قرآني في العالم

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أفادت وسائل إعلام خليجية أن أكبر قرآن في العالم سيتم عرضه خلال معرض دبي إكسبو 2020 في مدينة دبي الإماراتية.

وذكر موقع "الخليج" أنه سيتم عرض أكبر مصحف في العالم والذي يعود لخطاط من باكستان يعيش في الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل على ذلك لسنوات وتم تكريمه بجائزة فنان العام سنة 2000 في جامعة العين الإماراتية.

وقام شهيد رزاد بنقش آيات القرآن على قماش من الألومنيوم قبل خمس سنوات على شكل حروف مذهبة.

حيث اعتبر أنه أكبر مصحف في العالم في تاريخ الإسلام البالغ 1400 عام ولا يعد في قائمة أكبر نسخ القرآن على الإطلاق المصنوعة من القماش والورق والجلد.

وسبق للفنان أن نقش 99 اسمًا من أسماء الله بخط مشابه بالألمنيوم والذهب، حيث بدأ الفنان المشروع قبل خمس سنوات وسيعرضه هذا العام في معرض دبي إكسبو 2020، والذي سيستمر لمدة ستة أشهر.

ويبلغ طول النسخة من القرآن الكريم 8.5 متر وعرضه 6.5 متر ويحتوي على صفحة 150 كلمة وإجمالي عدد الصفحات 550. وتستضيف دبي أول نسخة من هذا المعرض في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار العام المقبل

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