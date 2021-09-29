مصادر إيرانية تكشف تفاصيل الجولة الرابعة للحوار الإيراني السعودي عرض في إكسو 2020 لأكبر مصحف قرآني في العالم لوقف تدهور العملة.. البنك المركزي يؤسس ”شركة تساهمية موحدة“ قبل إلغاء الشركات المصرفية الحالية ماذا قال النجم ميسي في أول تعليق بعد هدفه المذهل في شباك مانشستر ”بلومبيرغ“ تكشف عن اتفاق ”سعودي ـ أمريكي“ يخص الأزمة اليمنية تقرير فرنسي: معركة مأرب تتواصل دون أفق لحل سياسي وتبدو حاسمة لمستقبل اليمن حذف قناتين ل RT نهائياً من اليوتيوب بدون حق الاستعادة ورسيا ترد لرفضهم القتال مع الحوثي.. رسوب جماعي لطلاب أربع مدارس في المحويت اقتصاد اليمن.. احتجاجات متصاعدة وقودها "ريال" آيل للانهيار (تقرير) إنهيار وإفلاس بنوك صنعاء في القريب العاجل والمليشيات الحوثية تتستر
أفادت وسائل إعلام خليجية أن أكبر قرآن في العالم سيتم عرضه خلال معرض دبي إكسبو 2020 في مدينة دبي الإماراتية.
وذكر موقع "الخليج" أنه سيتم عرض أكبر مصحف في العالم والذي يعود لخطاط من باكستان يعيش في الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل على ذلك لسنوات وتم تكريمه بجائزة فنان العام سنة 2000 في جامعة العين الإماراتية.
وقام شهيد رزاد بنقش آيات القرآن على قماش من الألومنيوم قبل خمس سنوات على شكل حروف مذهبة.
حيث اعتبر أنه أكبر مصحف في العالم في تاريخ الإسلام البالغ 1400 عام ولا يعد في قائمة أكبر نسخ القرآن على الإطلاق المصنوعة من القماش والورق والجلد.
وسبق للفنان أن نقش 99 اسمًا من أسماء الله بخط مشابه بالألمنيوم والذهب، حيث بدأ الفنان المشروع قبل خمس سنوات وسيعرضه هذا العام في معرض دبي إكسبو 2020، والذي سيستمر لمدة ستة أشهر.
ويبلغ طول النسخة من القرآن الكريم 8.5 متر وعرضه 6.5 متر ويحتوي على صفحة 150 كلمة وإجمالي عدد الصفحات 550. وتستضيف دبي أول نسخة من هذا المعرض في الشرق الأوسط، التي كان مقرر إقامتها 2020، لكنه تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا لتنطلق في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتستمر على مدى 6 أشهر لتنتهي في 31 مارس/ آذار العام المقبل