لوقف تدهور العملة.. البنك المركزي يؤسس ”شركة تساهمية موحدة“ قبل إلغاء الشركات المصرفية الحالية ماذا قال النجم ميسي في أول تعليق بعد هدفه المذهل في شباك مانشستر ”بلومبيرغ“ تكشف عن اتفاق ”سعودي ـ أمريكي“ يخص الأزمة اليمنية تقرير فرنسي: معركة مأرب تتواصل دون أفق لحل سياسي وتبدو حاسمة لمستقبل اليمن حذف قناتين ل RT نهائياً من اليوتيوب بدون حق الاستعادة ورسيا ترد لرفضهم القتال مع الحوثي.. رسوب جماعي لطلاب أربع مدارس في المحويت اقتصاد اليمن.. احتجاجات متصاعدة وقودها "ريال" آيل للانهيار (تقرير) إنهيار وإفلاس بنوك صنعاء في القريب العاجل والمليشيات الحوثية تتستر مستشارا الأمن القومي الأمريكي يصل السعودية وهذه إبرز الملفات والمطروحة ومنها اليمن السعودية تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها إزاء هجمات المليشيات الحوثية
أعلن البنك المركزي اليمني، الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول، شركة تساهمية موحدة للأموال يشرف عليها المصرف المركزي بعدن، في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية التي سجلت أدنى مستوى لها.
وقال نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي إن تأسيس شبكة موحدة للأموال يضمن البنك المركزي الرقابة على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية.
وأضاف "الحبيشي" أن الشبكة الموحدة ستقضي على التشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية.
كما يعقب تأسيس الشركة قرار إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية، في حين سيعقد مجلس إدارة الشركة أولى اجتماعاته الأسبوع القادم.
وتضم هذه الشركة التساهمية 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، بينما انتخاب الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي بعدن 11 من المؤسسين كأعضاء في مجلس الإدارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة.
وتهدف الشركة للقضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة التي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية، وتصحيح نشاط التحويلات المالية ومعالجة التشوهات السعرية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.