ماذا قال النجم ميسي في أول تعليق بعد هدفه المذهل في شباك مانشستر

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عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته بفوز فريقه باريس سان جيرمان على ضيفه مانشستر سيتي 2-0، وبتسجيله أول أهدافه بألوان الفريق الباريسي.
وحملت الدقيقة 74 من مباراة سان جيرمان و"السيتي" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لحظة منتظرة من قبل الكثيرين، بعدما افتتح ميسي رصيده من الأهداف مع سان جيرمان، بعد تمريرة خلفية من مبابي ليسدد "البرغوث" الأرجنتيني صاروخية في الزاوية العليا من المرمى، ليضاعف تقدم فريقه إلى 2-0.
ونجح ميسي في افتتاح سجله التهديفي مع سان جيرمان في رابع مباراة يخوضها مع النادي الباريسي منذ انضمامه من برشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير. ونشر ميسي على حسابه في موقع "إنستغرام" صورة له خلال احتفاله بهز شباك مانشستر سيتي، وكتب: "سعيد جدا بتحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة، وبنجاحي في تسجيل أول هدف، آمل أن يأتي المزيد!!".
وبعد هذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده الى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيغ الألماني 2-1 أمس الثلاثاء أيضا، فيما يحتل "السيتي" المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيغ الترتيب بدون رصيد من النقاط