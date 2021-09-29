لرفضهم القتال مع الحوثي.. رسوب جماعي لطلاب أربع مدارس في المحويت

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استنكر أهالي عزلة جبل نعمان بمديرية حفاش التابعة لمحافظة المحويت (شمال غربي اليمن)، ما تعرض له أبنائهم طلاب المرحلة الثانوية من رسوب جماعي بمركز البشائر الامتحاني المعتمد في العزلة، والمعروف بتميز طلابه منذ سنوات.

واتهم الأهالي، قيادات مليشيات الحوثي بالتورط في ​​ارتكاب ذلك عمدًا؛ كعقاب لهم بعد رفص الأهالي الدفع بأبنائهم للذهاب للقتال في صفوف الجماعة بالجبهات المشتعلة.

وحسب مركز المحويت الإعلامي، فأن "طلاب وطالبات المركز الامتحاني (البشائر) الذي يضم أربع مدارس في العزلة وهي عزان وبيت السلاط ومحزره وجبل نعمان، فوجئوا في اليومين الماضيين بإعلان النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم الحوثية، ورسوب جماعي لكافة طلاب المركز. معتبرين ذلك بأنه "قرار ظالم".

وتعرض الطلاب للرسوب الجماعي بأوامر من قيادات حوثية بارزة في المحافظة، وحمّل السكان القياديين الحوثيين في المحافظة، والمعينين من الميليشيات، مدير عام مكتب التربية المدعو إبراهيم حمود محمد الزين، والقيادي الآخر بالمديرية أحمد الزين، المعين مديرًا لمكتب التربية والتعليم بحفاش مسؤولية رسوب أبنائهم الطلاب.

وندد الأهالي بهذه الجريمة الحوثية المتعمدة والمكشوفة التي تريد تشويه سمعة المدرسة التي قدمت نموذجًا للتميز على مستوى المحافظة سوى في نتائج الامتحانات أو المسابقات الثقافية خلال السنوات الماضية.

كما اتهم الأهالي قيادة المليشيا بمحاولة تشويه سمعة العزلة وأبنائها، والتي تعتبر الأكثر عزلة إلتحاقًا بالتعليم الجامعي على مستوى المحافظة.

وأكد الأهالي، أن هذا هدف متعمد ممنهج "مطالبين وجهاء العزلة بتحمل المسؤولية في هذا العقاب الجماعي الذي مارسته المليشيا ضد أبنائهم الطلاب، والتي تريد القضاء على طموحاتهم في مواصلة التعليم.

ونقل المركز عن مصادر تربوية في المحافظة قولها، إن "مليشيا الحوثي تلاعبت بنتائج الطلاب، خاصة وأن وزارة التعليم يديرها يحيى الحوثي شقيق زعيم المتمردين، وينتمي معظم مسؤولي مكاتب التربية في المحافظة إلى أسر سلالية تريد القضاء على التعليم". حسب وصفهم.

ويأتي هذا العقاب الجماعي لطلاب مديرية حفاش للمرة الثانية منذ بداية انقلاب مليشيا الحوثي. وسبق ذلك أن المشرف الحوثي المسمى أبو عبد الرحمن الضالع عاقب في العام 2017 طلاب الثانوية في أحد مراكز الامتحانات في الصفين بمركز المديرية بالرسوب الجماعي لآسباب شخصية.