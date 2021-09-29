إنهيار وإفلاس بنوك صنعاء في القريب العاجل والمليشيات الحوثية تتستر مستشارا الأمن القومي الأمريكي يصل السعودية وهذه إبرز الملفات والمطروحة ومنها اليمن السعودية تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها إزاء هجمات المليشيات الحوثية تعسف المليشيات الإنقلابية تضرب قطاع الرياضة في مناطق سيطرتها ومصادر تكشف التفاصيل اللواء «بحيبح» يعلق على أنباء إصابته في معارك جنوبي «مأرب» ويؤكد:الميليشيات مهزومة وتعيش آخر أنفاسها وسنقاتل لآخر قطرة دماء-شاهد فريق من العلماء يتحدثون عن موعد انقراض البشرية المحتمل أسعار النفط تتراجع.. و«برنت» ينزل بعد أن تجاوز 80 دولارا سولشاير: مشاركة رونالدو تضمن لمانشستر تسجيل الأهداف ما هو طلب جورج قرداحي من مصر بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان؟ كشفت صورته ونشرت اسمه وتوعدت بملاحقته! المقاومة الفلسطينية تنشر معلومات عن رئيس الشاباك الجديد
شددت المملكة العربية السعودية على الاحتفاظ بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة التي تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية «المدعومة من النظام الإيراني» بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.
جاءت التأكيدات ضمن الجلسة المرئية التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس تضامن بلاده مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة