السعودية تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها إزاء هجمات المليشيات الحوثية

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ الشرق الأوسط

عدد القراءات 364

شددت المملكة العربية السعودية على الاحتفاظ بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة التي تطلقها الميليشيا الحوثية الإرهابية «المدعومة من النظام الإيراني» بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

جاءت التأكيدات ضمن الجلسة المرئية التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث جدد المجلس تضامن بلاده مع السودان في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومةً وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة