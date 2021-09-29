اللواء «بحيبح» يعلق على أنباء إصابته في معارك جنوبي «مأرب» ويؤكد:الميليشيات مهزومة وتعيش آخر أنفاسها وسنقاتل لآخر قطرة دماء-شاهد

الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تعيش أنفاسها الأخيرة، داعيا الجميع إلى الصبر والثبات حتى النصر.

وقال اللواء بحيبح بمقطع فيديو، عقب إصابة طفيفة تعرض لها أثناء قيادته للمعارك جنوبي مأرب قال فيه: “قد يقال إنني أصبت أو إننا استشهدت.. والله الذي لا إله إلا هو، أن الشهادة أحب لي من الحياة. وأننا سنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا. وسندافع عن ديننا كرامتنا ووطننا وعن كل شيء ولن نقبل الحياة بالذل أبدا أبدا أبدا”.

وتابع «الموت سيأتي لا محالة، لكننا نتمنى أن نموت شهداء، ونعيش شرفاء، ولن نقبل الحياة بذل أبدا، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغض العدا».

وأكد أن الميليشيات مهزومة وتعيش آخر أنفاسها، دعيا الجميع إلى شد العزائم والهمم، والثبات، والصبر، موجها التحية للرئيس هادي ونائبه ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الوزراء وقيادة التحالف العربي.

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من جانبه علق وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، على تصريحه «بمعنويات تعانق السحاب وعزيمة تدك الصخر اللواء الركن البطل مفرح بحيبح بعد إصابة طفيفة في مواجهات اليوم مع مليشيا الحوثي في جبهات مأرب، يؤكد أن المليشيا في النفس الأخير وأن لا خيار سوى النصر.. حمدا لله على سلامتك أبو الشهداء، حفظك الله أنت وكل الأبطال في جبهات الدفاع عن الوطن وهويته».