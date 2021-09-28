أسعار النفط تتراجع.. و«برنت» ينزل بعد أن تجاوز 80 دولارا

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نزل خام برنت اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوز 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات تقريبا، إذ فقدت موجة صعود استمرت خمسة أيام قوة الدفع إذ باع المستثمرون الخام لجني الأرباح.

ونزل خام برنت 44 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.09 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عند 80.75 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 75.29 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 76.67 دولار وهو الأعلى منذ يوليو.