كشفت صورته ونشرت اسمه وتوعدت بملاحقته! المقاومة الفلسطينية تنشر معلومات عن رئيس الشاباك الجديد

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - عربي بوست

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كشفت وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية، عن اسم رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) الجديد، الذي تخفيه إسرائيل ويُرمز له في وسائل الإعلام العبرية بالحرف "R".

موقع "فلسطين الآن" قال نقلاً عن المصدر إن اسم رئيس الجهاز الذي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت عن تعيينه خلفاً لناداف أرغمان الرئيس الحالي للجهاز الذي ستنتهي ولايته في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل هو رونين بيريزوفسكي.

فيما نشرت المقاومة الفلسطينية صورة بيريزوفسكي، ومعلومات عنه شملت عنوان وتاريخ ميلاده، وقال المصدر إن رئيس الشاباك الجديد "مرصود لدينا في المقاومة، وهو على قائمة المطلوبين، وستلاحقه أذرع المقاومة".

وفقاً للقانون الإسرائيلي، تمنع الرقابة العسكرية نشر اسم رئيس جهاز "الشاباك" الجديد علناً في وسائل الإعلام، إلى حين مصادقة لجنة التعيينات على توليه المنصب، وأرفق المصدر تصريحاته بصورة لرئيس "الشاباك" الجديد، وقد كتب عليها عبارة "مطلوب".

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الرئيس الجديد للشاباك كان مقاتلاً في "وحدة النخبة" (سييرت ماتكال)، ثم تجند لجهاز الأمن العام وعمل في وحدة تنفيذ العمليات، وكان له دور إداري في العمليات حتى تم تعيينه رئيساً للقسم الإداري في الجهاز عام 2011.

ثم انتقل "ر" إلى مهمة تنفيذية في "الموساد" ثم بعد أن عاد من المهمة إلى "الشاباك"، تم تعيينه رئيساً للمقر وكان يعتبر الشخص صاحب ثالث أعلى رتبة في الجهاز. وأصبح رئيس "الشاباك الجديد" في عام 2018 نائباً للرئيس الحالي في الجهاز، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" بدورها عن مصدر أمني رفيع، قوله إن "رئيس الجهاز المعين معروف للكثيرين في جهاز الأمن وتم التقاط صورة له في مناسبة عامة"، واعتبر أن الكشف عن هوية رئيس "الشاباك" "لا يقلق" المؤسسة الأمنية في إسرائيل.