كشفت صورته ونشرت اسمه وتوعدت بملاحقته! المقاومة الفلسطينية تنشر معلومات عن رئيس الشاباك الجديد 130 قتيلاً في معارك محتدمة بمأرب رئيس الوزراء يصل عدن تنفيذا لتوجيهات ”هادي“ و”الانتقالي الجنوبي“ يرحب.. مصدر حكومي يكشف هدف الزيارة البنك المركزي يعلن عن قرارات جديدة اتخذها اليوم لمواجهة الضغوط على سوق صرف النقد والحد من انهيار العملة انكسار لمليشيا الحوثي جنوبي مأرب وجثث عناصرها متناثرة في الجبال والشعاب.. آخر المستجدات تحسن طفيف في قيمة الريال اليمني.. اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن قوات ”طارق صالح“ تنسحب من أطراف مدينة الحديدة وتتمركز في مديريات غرب تعز في رحلة مثيرة هي الأولى من نوعها.. علماء مغامرون يكشفون ماذا وجدوا داخل «قعر جنهم» باليمن؟ وفاة ممثل يمني كبير بعد رفض مستشفيات عدن الخاضعة لمليشيات الانتقالي استقباله رئيس الحكومة يزور المكلا ويجتمع بالمحافظ البحسني.. تفاصيل
أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول، بقتل أكثر من 130 مقاتلا في اليمن بعد يومين من اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين حول مدينة مأرب (شمال شرقي البلاد).
ونقلت الوكالة عن زعماء قبائل ومسؤولين في الحكومة والحوثيين أن أحدث جولات القتال وقعت جنوب مأرب الغنية بموارد الطاقة، حيث يحاول المتمردون الحوثيون كسر دفاعات الحكومة، ما أسفر عن ذلك من العدد من القتلى.
وحاول الحوثيون على مدار سنوات السيطرة على مأرب التي تضم مئات الآلاف من النازحين اليمنيين، لاستكمال سيطرتهم على الشطر الشمالي من البلاد لكنهم قوبلوا بمقاومة عنيفة.