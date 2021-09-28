130 قتيلاً في معارك محتدمة بمأرب

الثلاثاء 28 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول، بقتل أكثر من 130 مقاتلا في اليمن بعد يومين من اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين حول مدينة مأرب (شمال شرقي البلاد).

ونقلت الوكالة عن زعماء قبائل ومسؤولين في الحكومة والحوثيين أن أحدث جولات القتال وقعت جنوب مأرب الغنية بموارد الطاقة، حيث يحاول المتمردون الحوثيون كسر دفاعات الحكومة، ما أسفر عن ذلك من العدد من القتلى.

وحاول الحوثيون على مدار سنوات السيطرة على مأرب التي تضم مئات الآلاف من النازحين اليمنيين، لاستكمال سيطرتهم على الشطر الشمالي من البلاد لكنهم قوبلوا بمقاومة عنيفة.